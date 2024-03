Mecna pubblica il nuovo brano “07:34”

Milano, 13 marzo 2024. Mecna ritorna con il nuovo brano inedito “07:34”, disponibile da ora sulle piattaforme digitali via EMI Records Italy /Universal Music Italia.

“07:34 parla di un amore solido che resiste alle inevitabili curvature della vita e del tempo, che non smette di essere puro e quasi adolescenziale pur essendo vissuto da due adulti che si ritrovano ad essere amanti segreti. Quando ho ascoltato la strumentale inviata da Fudasca era sera e stavo per andare a letto. Mi ha colpito così tanto che la mattina dopo, appena sveglio la prima cosa a cui ho pensato era scriverci subito un testo sopra. L’orario segnava le 07:34 e la sera il pezzo era finito.”

“07:34” è realizzata con Fudasca, producer e songwriter romano, già dietro i progetti di Massimo Pericolo, Psicologi, Tredici Pietro e quelli di diversi artisti internazionali.

Il flow di Mecna è al solito straordinario e la produzione completa con grande maestria un pezzo che arricchisce ulteriormente il repertorio dell’artista.

Mecna ha voluto festeggiare oltre 10 anni di carriera e 8 album in studio con la sua residenza artistica “MECNA 360”, che si è tenuta i giorni scorsi al BASE di Milano. 5 appuntamenti live con un ospite diverso ogni sera: Francesca Michielin, Olly, Nayt, Mara Sattei, Sick Luke, Bais e Irbis. Ma oltre alla musica, è stata allestita anche una mostra immersiva con: fotografie, installazioni multimediali, opere inedite di artisti che hanno contribuito alla carriera artistica di Mecna, oggetti di scena, custom merchandising e uno spazio che è diventato fruibile tutti i giorni dalle 18:00 alle 24:00 per entrare nel mondo di Mecna; Un successo testimoniato dai 2 sold out e dai commenti positivi di pubblico ed addetti ai lavori.