Billie Eilish: numeri record per l’album “Hit me hard and soft”

Milano, 21 maggio 2024 – Billie Eilish fa registrare numeri record con il suo nuovo album “Hit me hard and soft”, uscito venerdì in tutto il mondo: solo sulla piattaforma di Spotify il disco ha già ottenuto oltre 200 milioni di stream dalla sua pubblicazione.

Inoltre, il primo singolo estratto dall’album, “Lunch”, accompagnato da un bellissimo videoclip diretto dalla stessa artista, ha invaso le radio italiane ed è già una hit sulle piattaforme streaming.

La critica di tutto il mondo ha elogiato l’album ed è concorde sul fatto che sia “il miglior album della Eilish ad oggi” e “uno degli album più belli usciti finora quest’anno”.

Stili musicali diversi, sonorità che si fondono, Hit me hard and soft è il lavoro più coraggioso dell’arista finora: dall’incipit con la bellissima ballata “Skinny” si passa a “Lunch”, il brano più pop, uptempo, provocatorio e sexy, poi è il momento dell’oscura “Chihiro” dal ritornello martellante, poi arrivano la midtempo “Birds of a feather”, la ballata soft-rock “Wildflower”, il romanticismo di “The greatest” in cui la voce di Billie non è trattenuta ma è utilizzata appieno mostrando tutta la sua estensione vocale e talento, la raffinata “L’amour de ma vie” che parte piano e poi esplode con sonorità dance e synth di inizio anni 2000, il dark pop di “The diner”, la dolce e amara “Bittersuite” (un gioco di parole) e la sofferta “Blue” che conclude l’album.

L’intero album è stato scritto da Billie Eilish e dal fratello Finneas, suo fedele collaboratore, che ha anche prodotto il disco. Sono presenti anche il batterista che suona con loro live, Andrew Marshall e l’Attacca Quartet, i cui archi sono un filo conduttore di “Hit me hard and soft” che lega tutte le 10 tracce.

In accordo con la politica dell’artista di minimizzare gli sprechi e combattere il cambiamento climatico, i prodotti fisici sono disponibili in varianti limitate, con la stessa tracklist e realizzati con materiali 100% riciclabili. Per saperne di più sulla sostenibilità di questi prodotti, visitare questo sito.

Billie Eilish farà tappa in Italia con il suo nuovo tour mondiale l’8 maggio 2025 all’Unipol Arena di Bologna, data andata sold-out in pochi minuti e che promette uno spettacolo immersivo e indimenticabile, grazie anche alla configurazione del palco a 360°.