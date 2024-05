Milano, 23 maggio 2024 – Billie Eilish raggiunge la #1 della classifica singoli globale di Spotify con “Lunch”. Il brano ha raggiunto la vetta della chart con oltre 9 milioni di stream nelle ultime 24 ore. Inoltre, il primo singolo, ha invaso anche le radio italiane, dove da venerdì è già uno dei brani più trasmessi.

Tutto l’album “Hit me hard and soft” sta facendo registrare numeri record con tutti i 10 brani entrati in classifica Spotify (si segnalano “CHIHIRO” attualmente al 5° posto e “BIRDS OF A FEATHER” al 6°). La critica di tutto il mondo ha elogiato l’album ed è concorde sul fatto che sia “il miglior album della Eilish ad oggi” e “uno degli album più belli usciti finora quest’anno”.

Qualche giorno fa la Eilish si è esibita nel popolare programma “The Late Show with Stephen Colbert”, cantando il suo nuovo singolo per la prima volta e riflettendo, durante l’intervista, sul fatto di essere cresciuta sotto gli occhi del pubblico. “Una volta avevo bisogno di far vedere che ‘non sono quello che pensate che io sia’“, ha raccontato. “All’epoca pensavo che fosse una cosa molto mia, ma col senno di poi mi rendo conto che stavo solo cercando di farmi notare, di esprimere me stessa e di mostrare che le persone possono avere molteplici sfaccettature e io sono una di quelle. Credo che, da quando sono diventata adulta e forse per la prima volta nella mia vita creativa, HIT ME HARD AND SOFT sia davvero la cosa più genuina che abbia mai fatto. Riflette moltissimo me stessa“.

Ph Petros Studios