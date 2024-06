ANNA: l’album “Vera Baddie” uscirà il 28 giugno

L’attesa è finita: ANNA ha annunciato l’uscita del suo album “Vera Baddie”, che sarà pubblicato venerdì 28 giugno via Emi Records Italy/Universal Music Italia.

Si tratta del primo vero album dell’artista e uscirà su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico CD standard e vinile giallo standard (pre-order già attivo). Sull’esclusivo shop di Universal Music Italia sono pre-ordinabili i seguenti prodotti fisici in edizione limitata: LP in vinile rosa autografato e CD autografato.

Il progetto è anticipato dal nuovo singolo “30°C”, che ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un’artista donna solista con un brano non in gara al Festival di Sanremo. Il singolo ha tutte le carte in tavola per diventare un grande tormentone durante quest’estate italiana: a livello digitale è attualmente il secondo brano più ascoltato su Spotify Italia, il terzo su Apple Music e virale su TikTok Italia (dove è il 4° brano con più creazioni sulla piattaforma). In radio è già uno dei brani più trasmessi. “30°C”, inoltre, è il sesto piazzamento di ANNA nella top10 della classifica singoli in Italia (FIMI/GFK) nel 2024 (“Vetri Neri” con AVA e Capo Plaza, “Everyday” con Takagi & Ketra, Geolier e Shiva, “BBE” con Lazza, “Soldi arrotolati” con Capo Plaza”, “Petit Fou Fou” con Rhove).

L’album “Vera Baddie”, a cui l’artista ha lavorato negli ultimi anni, incarna chi è ANNA oggi: una giovane donna che sa quello che vuole, determinata, indipendente e che si è spianata la strada da sola (“self-made bitch” come canta in ‘30°C’). ANNA scrive tutte le sue canzoni, nate nella sua camera e poi ultimate in studio di registrazione. Dei suoi progetti cura tutto dal primo all’ultimo step, a livello creativo e visivo.

Si è guadagnata il rispetto della scena rap lavorando duramente, hit dopo hit e arrivando ad essere attualmente l’artista donna più ascoltata su tutte le piattaforme digitali. Anna è ‘real’ nell’approccio alla musica, i suoi testi ironici anche quando sono più nudi e crudi, quasi sempre specchio della realtà giovanile di oggi. ANNA scrive soprattutto delle proprie esperienze personali, trae ispirazione dalla sua quotidianità, raccontando sé stessa, senza temere di narrare anche le sue fragilità e insicurezze.

Ad oggi ha quasi 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha accumulato oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali, 17 dischi di Platino e 5 dischi Oro, numeri che hanno attirato l’attenzione persino Oltreoceano. Non a caso, infatti, la popolare etichetta americana Republic Records, casa” di artisti come Nicki Minaj, Drake e Taylor Swift, ha deciso ad inizio anno di rappresentare il progetto negli Stati Uniti. Amatissima dalla Gen Z, ANNA è ricercatissima anche sui social media e su TikTok, dove è l’artista donna italiana più seguita con 2 milioni di followers.

ANNA si esibirà con diverse date estive a partire dal mese di giugno, mentre ha annunciato per l’autunno il suo primo vero tour che farà tappa nei principali club italiani.