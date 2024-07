Attivo il numero Emergenza caldo da contattare in caso di necessità

17 luglio 2024 – Con l’aumento delle temperature, particolarmente in questi giorni, il caldo intenso può diventare una minaccia seria per la salute. Il rischio di malesseri è più alto per bambini, anziani e soggetti fragili per patologie croniche. E’ quindi importante adottare comportamenti adeguati alla situazione climatica nonché modificare alcune abitudini per affrontare al meglio ed evitare colpi di calore.

Per ricevere consulenza personalizzata sulle precauzioni da adottare e per ottenere supporto pratico, ASST Nord Milano ha attivato un numero di Emergenza caldo: 02 5799.5775. E’ attivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Il numero attivo per l’emergenza può essere contattato per ricevere aiuto in caso di necessità; segnalare situazioni di bisogno, ricevere consigli per superare le ondate di calore. Un supporto e consigli personalizzati per affrontare al meglio le alte temperature di queste giornate.

“Si è attivata anche quest’anno la rete per affrontare la stagione estiva e i picchi di caldo. Con ASST Nord Milano e le associazioni attive sul territorio abbiamo presenti le principali situazioni di fragilità sul territorio. Per tutti comunque è attivo il numero 02.57995775 da contattare in tutte quelle situazioni in cui si ha necessità di supporto”. Ha spiegato l’assessore al Welfare e Centralità della Persona Riccardo Visentin.