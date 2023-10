Lombardiadi Paderno Dugnano

Conoscersi per creare sinergia e collaborazione: questa l’essenza delle Lombardiadi, l’evento rivolto ai Giovani CRI di Regione Lombardia che si è svolto domenica 1 Ottobre 2023 presso l’istituto superiore C.E. Gadda di Paderno Dugnano.

La manifestazione, alla sua seconda edizione, ha voluto essere un momento di festa e di partecipazione quali erano le Olimpiadi ad Atene, permettendo ai volontari under 32 degli 87 comitati lombardi di trascorrere una giornata di crescita e divertimento.

Sfide e attività

Dopo i saluti istituzionali di inizio giornata si è svolta la Gara (con 5 prove dedicate a salute, sociale, diritto internazionale umanitario, cambiamenti climatici e comunicazione in CRI) e a seguire La Fiera delle Attività (dove i ragazzi hanno potuto scoprire attività non tradizionali che la CRI svolge in Lombardia). All’evento hanno partecipato circa 350 persone, suddivise tra staff e concorrenti.

La forza dei giovani

“Siamo davvero soddisfatti per la riuscita di questa seconda edizione delle Lombardiadi – ha detto Martina Bertoli, Vice Presidente Regionale e Rappresentante della Gioventù – L’entusiasmo che si genera in queste occasioni non ha paragone, i ragazzi si sono messi in gioco in varie prove e hanno dimostrato la loro conoscenza dell’associazione, hanno stretto legami che saranno loro utili nelle attività di volontariato rinforzando lo spirito di squadra. Tutti hanno vissuto questa giornata nel modo migliore, dimostrando come le nuove generazioni hanno voglia di fare, di mettersi in gioco, di osare: bisogna solo dare loro i giusti input. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, ogni supporto è stato prezioso e fondamentale“.