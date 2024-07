La Polizia Locale diventa un Settore con un suo dirigente

Da Servizio a Settore. Questa la novità che ha interessato in questi giorni il Corpo della Polizia Locale di Cinisello Balsamo. In relazione a quanto previsto dal Piano di Fabbisogno del Personale, il Corpo ha rinforzato la sua autonomia nell’organigramma comunale.

Alla guida del nuovo Settore Fabio Massimo Crippa, comandante del Corpo da oltre dieci anni, che dal 1° luglio ha assunto il ruolo di dirigente con incarico di Comandante.

Il cambiamento permetterà di incrementare l’efficienza e l’operatività della Polizia Locale, facilitando le procedure burocratico-amministrative con una conseguente riduzione dei tempi.

Al nuovo Settore, oltre alle specifiche funzioni di Polizia del territorio, saranno attribuite ulteriori competenze con particolare riferimento alla parte operativa della segnaletica e della viabilità cittadina, oltre al supporto agli altri uffici dell’Amministrazione.

Nella nuova veste il Corpo della Polizia Locale garantirà anche un miglior interscambio tra Settori comunali, accrescendo la condivisione di obiettivi e risorse.

“La scelta che abbiamo operato è orientata ad incrementare la sicurezza urbana, la legalità e l’ordine pubblico, aspetti che, fin dal mio primo mandato, risultano essere tra le priorità del mio programma”, ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Il Corpo della Polizia Locale ha una storia cittadina lunga 71 anni, in cui ci sono stati notevoli cambiamenti. Da tempo i compiti non si limitano più alla sola viabilità e regolazione del traffico, ma riguardano attività complesse e variegate come la tutela ambientale ed edilizia, la sorveglianza sulle attività di commercio, l’attività informativa e investigativa, l’attività di protezione civile e l’azione preventiva come l’educazione stradale, incontri con gli studenti su bullismo e violenza di genere. Un intervento a tutto campo che fa del Corpo un Settore con una sua autonomia e propria specificità”, ha precisato il sindaco.

La Polizia Locale di Cinisello Balsamo oggi può contare su un organico composto da dirigente e comandante, 10 ufficiali e 52 agenti, che operano da lunedì a domenica. con il servizio H24 che copre la fascia notturna da mezzanotte alle 7 del mattino.

Tra le prime novità introdotte: l’Ufficio Studi, che vuole rappresentare un punto di riferimento in relazione ai cambiamenti normativi, ovvero sarà un luogo di analisi per eventuali soluzioni giuridiche rispetto ai temi che riguardano in particolare la sicurezza cittadina.

È inoltre nella fase finale la costituzione di un pool di ufficiali dedicato al coordinamento del reparto operativo, per dare risposte più veloci alle segnalazioni dei cittadini. Questo gruppo che si occupa in prevalenza di sicurezza urbana verrà potenziato prossimamente con un’unità specialistica dedicata.

“Uno degli obiettivi principali rimane quello di utilizzare adeguate risorse per garantire uno standard operativo idoneo alle esigenze di un territorio ampio come quello di Cinisello Balsamo – ha spiegato il Dirigente Fabio Massimo Crippa -. A tale scopo proseguiranno gli sforzi per mantenere e se possibile incrementare le risorse umane del Comando, parallelamente al costante rinnovamento dei mezzi e delle attrezzature. Da questo punto di vista uno dei punti salienti dovrà essere il raggiungimento della completa informatizzazione dei sistemi e delle procedure, già oggi a buon punto poiché la maggior parte delle azioni della Polizia Locale già si sviluppa attraverso modalità digitale”.