Via Cerva, cambio di viabilità per lavori di sistemazione superficiale

Milano, 8 agosto 2024 – Proseguono i lavori delle riqualificazioni delle aree di superficie nei luoghi in cui è stata realizzata la nuova metropolitana M4. Da domani, venerdì 9 agosto, per consentire la realizzazione di una castellana in pietra tra via Cerva e largo Augusto, l’incrocio rimarrà chiuso al traffico veicolare fino alla fine dei lavori.

Contestualmente riapriranno gli incroci tra via Borgogna e via Cerva e quello via Borgogna e via Ronchetti. Durante questa fase, via Cerva sarà percorribile a senso unico dalla intersezione con Borgogna fino a via Ronchetti, anch’essa a senso unico in uscita verso via Borgogna, mentre il tratto di via Cerva dall’incrocio con Ronchetti verso Largo Augusto sarà a fondo cieco, a doppio senso di marcia.

La castellana è un dosso stradale utile a ridurre la velocità del traffico veicolare e ad aumentare la sicurezza per pedoni e ciclisti.