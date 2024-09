Milano, 9 settembre 2024. Il rapper vincitore del Premio Pulitzer Kendrick Lamar sarà il prossimo artista ad esibirsi al celebre “Apple Music Half-Time Show” al Super Bowl LIX, che si terrà il 9 febbraio 2025 a New Orleans.

L’annuncio è arrivato via social dall’artista ieri pomeriggio.

“La musica rap è ancora il genere di maggior impatto ad oggi. E io sarò lì a ricordare al mondo perché”, ha dichiarato Kendrick Lamar. “Hanno preso quello giusto”.

Il fondatore di Roc Nation, Shawn “Jay-Z” Carter, ha dichiarato: “Kendrick Lamar è un artista e performer unico nella sua generazione. Il suo amore profondo per la cultura hip-hop nutre la sua visione artistica. Ha una capacità senza eguali di definire e influenzare la cultura in tutto il globo. Il lavoro di Kendrick trascende la musica e il suo impatto sarà ricordato negli anni a venire”.

Si tratta della seconda performance di Kendrick Lamar al Super Bowl, dopo essersi unito a Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent all’Half-Time Show del 2022.

Quest’anno ha debuttato al n.1 della classifica americana Billboard Hot 100 con il singolo “Not Like Us”, prodotto da Mustard. Si tratta del quarto brano di Kendrick ad andare in vetta della popolare classifica. Quest’anno Kendrick è tornato a far parlare tutti ancora una volta con la recente pubblicazione dei brani “Not Like Us”,“Euphoria” e “meet the grahams”, disponibili su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di una serie di dissing nei confronti del collega Drake, un duello a colpi di barre e rime iniziato prima dell’estate e di cui tutto il mondo ha parlato per settimane. I nuovi singoli evidenziano il senso dell’umorismo di Kendrick ed il suo straordinario talento di paroliere.

Kendrick Lamar

Da tutti considerato come il nuovo Re della West Coast, Kendrick Lamar è l’MC in grado di rendere la musica hip-hop una vera forma d’arte, parlando di razzismo e tensioni sociali nei suoi testi.

Cresciuto a Compton e con il mito di JAY-Z, Eminem e 2pac, Lamar pubblica alcuni mixtape all’inizio della sua carriera. Il 2013 è l’anno della svolta con l’album “Good Kid, M.A.A.D. City”. Nel 2015 è seguito il disco “To Pimp A Butterfly”, che gli vale la vittoria di ben 5 Grammy Awards con il singolo “Alright” elevato ad inno del movimento “Black Lives Matter”. Nel 2016 TIME Magazine lo ha inserito “fra le 100 persone più influenti al mondo”.

Nel 2017 ha pubblicato “DAMN.”, schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo – Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione Disco Oro e che conteneva il singolo “HUMBLE.” (Doppio Platino in Italia).

LAMAR ha poi curato la OST del film Marvel “BLACK PANTHER”, il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. La colonna sonora raccoglie il meglio della scena hip hop americana e il singolo “ALL THE STARS” feat. SZA, certificato Platino in Italia, è subito balzato ai vertici delle classifiche radio e streaming di tutto il mondo, posizionandosi nella Top 15 dei brani più ascoltati su Spotify. Il singolo è stato anche candidato agli Oscar come “Miglior canzone originale”.

Dopo il successo dei Grammy 2018, con cui l’artista ha vinto ben 5 awards (Best Rap Album Best Rap Song, Best Rap Performance, Best Rap/Sung Performance e Best Music Video), Kendrick Lamar ha continuato a sorprendere raggiungendo diversi traguardi come il conferimento del Premio Pulitzer per l’album “DAMN.” nell’aprile 2018. È la prima volta nei 102 anni di storia del premio che un rapper riceve il Pulitzer per la musica. L’artista di Compton si è unito ad artisti del calibro di Aaron Copland, Charles Ives, John Adams, Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane e Hank Williams.

Nel 2022 si è esibito all’Half-Time show del Super Bowl assieme a mostri sacri della musica hip-hop mondiale quali Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre e Snoop Dogg. La performance è subito divenuta leggendaria. Nello stesso anno ha pubblicato l’album “Mr. Morale & The Big Steppers” che ha cumulato oltre 101 milioni di stream globali solo nel giorno di uscita e ha già raggiunto #1 delle classifiche in 90 Paesi al mondo. Ben tre dei suoi album figurano nella lista dei “500 migliori album di tutti i tempi” stilata dalla rivista Rolling Stone.

Ad oggi, Kendrick Lamar ha vinto 17 Grammy Awards e venduto oltre 100 milioni di dischi (fra singoli e album) in tutto il mondo.