Qual è il capo irrinunciabile dell’armadio autunno/inverno per gli uomini? La felpa, perché è versatile, comoda da indossare e rock, classica o chic all’occorrenza. Ideale per tante occasioni, quali sono i colori in tendenza e i più amati?

Per le felpe con cappuccio uomo, il nero vince sempre: è la tonalità che permette di giocare con i contrasti, di rendere più chic un look. Ma il rosso, il colore trendy dell’autunno 2024, non va sottovalutato: scopriamo come abbinarli.

Nero, intramontabile ed elegante

Al primo posto, come anticipato, troviamo il nero: solitamente scelto per creare outfit rock, c’è anche la possibilità di indossare una felpa con cappuccio da uomo in modo più sporty-chic, magari abbinando dei jeans modello “chiodo”.

Il tocco di stile? Le scarpe, naturalmente. Qui suggeriamo di giocare con i contrasti, per esempio il look Black & White è sempre stiloso, magari per uscire con gli amici o per fare skateboard al parco!

Rosso, vibrante e audace

Secondo le tendenze attuali, il capo di abbigliamento da non lasciarsi sfuggire nel proprio armadio per l’autunno è la felpa con cappuccio rossa. Versatile, audace, è in grado di donare quel tocco particolare agli outfit.

Con i pantaloni nero, magari un modello a sigaretta, si ottiene uno stile più fresco, originale e giovanile. Naturalmente, anche gli accessori vogliono la loro parte: consigliamo occhiali scuri, il dettaglio di stile amato persino dalle star.

Per un look sporty, invece, gli uomini che amano andare a correre con la felpa possono mixarla con leggings neri sportivi: il risultato è decisamente impeccabile. Ai piedi? Sneaker bianche, confortevoli e chic.

Bianco, per chi ama mixare

Il denim va su tutto. E l’accostamento felpa bianca e jeans scolorito fa molto stile urban. Volendo, la felpa si può indossare sotto il trench, quando le temperature iniziano a scendere e c’è il desiderio di avere un ulteriore capo che possa proteggere contro il primo vento gelido della stagione.

Per una versione tuta coordinata, però, si consiglia di optare per un outfit in tinta unita, o comunque mixando colori neutri, come bianco, grigio e nero. L’effetto finale? Un look ricercato ma non troppo.

Felpe con cappuccio da uomo con stampe, per chi vuole osare

Sebbene le felpe in tinta unita siano maggiormente amate dagli uomini, anche i modelli con stampa, magari loghi o frasi a effetto, sono altrettanto apprezzati.

Contrariamente alle tonalità neutre, però, qui dobbiamo essere più accorti nel creare un abbinamento che possa stare bene con tutto. Decisamente out il blazer – che si intona con una felpa grigia – in, invece, il giubbotto di pelle. Soprattutto per chi ama lo stile rock, completando il tutto con pantaloni neri e sneaker en pendant.

Un suggerimento ci arriva dalle passerelle: perché non provare i pantaloni cargo e le maxi felpe con cappuccio? Un’accoppiata in stile anni ’90 che è stata rispolverata di recente dai brand e che molti uomini apprezzano.

Il consiglio finale? Definire ogni outfit grazie agli accessori, come occhiali scuri, orologio ricercato, cintura trendy o bigiotteria per uomo.