Milano, 27 settembre 2024 – A pochi giorni dall’inizio del suo nuovo tour, Billie Eilish pubblica il videoclip ufficiale della sua hit “Birds of a feather”, tratta dal suo terzo album in studio “Hit me hard and soft”.

Diretto da Aidan Zamiri, il videoclip si sposa perfettamente al brano, attualmente n.1 in radio negli Stati Uniti (Top40 chart), top10 in radio in Italia (EarOne) e rimasto per tre settimane consecutive alla n.1 della classifica Billboard Global Charts.

La canzone parla di un amore profondo che si vuole duri in eterno, anche dopo la morte.

Il 29 settembre Billie Eilish s’imbarcherà nel suo attesissimo tour, “Hit me hard and soft: The tour” in Quebec (QC), prima di trasferirsi a New York con tre date sold-out al Madison Square Garden. Il 19 ottobre l’artista farà ritorno anche sul programma NBC “Saturday Night Live”.

Il nuovo tour, che farà tappa l’anno prossimo anche in Italia con una data già sold-out a Bologna all’Unipol Forum l’8 maggio 2025, prevede un piano di sostenibilità ambientale nella continua ricerca di abbassare le emissioni di carbonio.

L’album “Hit me hard and soft” ha accumulato oltre 4.7 miliardi di stream e raggiunto la prima posizione in classifica in 25 Paesi. Solo la prima settimana negli Stati Uniti ha venduto oltre 339 mila copie e 90.000 vinili, segnando il più alto debutto della sua carriera. È anche la prima artista donna solista ad avere tre pezzi dallo stesso disco (“Lunch”, “Chihiro” e “Birds of a feather”) a raggiungere oltre 8 milioni di stream ogni giorno nella top10 della classifica globale dei singoli di Spotify nella prima settimana.