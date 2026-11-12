Giornate FAI per le scuole, visite esclusive a cura degli Apprendisti Ciceroni del FAI

Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un’esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate FAI per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione CARICAL per il sostegno. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

Tra I Beni Aperti In Lombardia

Milano

Palazzo delle Finanze

Il Palazzo delle Finanze si colloca all’incrocio tra via Manin e via della Moscova con affaccio monumentale sui giardini Indro Montanelli. La zona è ricca di edifici storici, anche coevi, con caratteristiche molto diverse tra loro, che testimoniano i cambiamenti a livello urbano e architettonico all’inizio del secolo scorso.

Il Palazzo delle Finanze di Milano è stato costruito negli anni Trenta del Novecento allo scopo di raggruppare i numerosi uffici che in quegli anni si occupavano di tasse e imposte e che fino a quel momento erano situati in sedi sparse per la città. Progettato dal Genio Civile con il coordinamento dell’architetto Eugenio Marelli, si caratterizza per il monumentale ingresso in travertino bianco sormontato al centro da una torretta che intende evocare i campanili di età comunale.

Sul fastigio sono collocate quattro statue che simboleggiano la Finanza, il Lavoro, lo Stato e la Legge. All’interno dell’edificio si trova la Loggia della Fortuna, la veranda affacciata sul cortile interno che ospitava la commissione che al sabato presiedeva all’estrazione del Lotto. Presenta inoltre due grandi saloni aperti al pubblico sormontati da caratteristiche cupole in vetrocemento.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Linguistico Gaetana Agnesi di Milano

Legnano (MI)

Castello Visconteo di Legnano e parco attiguo

Il Castello Visconteo di Legnano è un’antica struttura militare di epoca medioevale costruita dai Torriani nel XIII secolo, sfruttando il territorio di un’isoletta che divide lo scorrere del fiume Olona.

La fortificazione divenne residenza ufficiale della famiglia Visconti per due secoli, per poi passare alla famiglia Lampugnani. Nel Settecento passò ai Cornaggia, che lo mantennero fino agli anni Settanta, quando fu ceduto al Comune. L’acqua del fiume circonda il Castello e il suo fluire ha accompagnato tutti gli eventi storici vissuti nel corso dei secoli.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni” di Canegrate (MI)

Rho (MI)

Piazza San Vittore

Rho è uno dei centri abitati più antichi della Lombardia e conserva ancora con chiarezza il decumano (via Matteotti, via Porta Ronca) e il cardo (via Madonna, via Garibaldi) risalenti all’epoca romana. All’inizio del ‘900 Rho era un piccolo borgo e la sua crescita iniziò grazie all’insediamento di realtà industriali. Nel secondo dopoguerra gli stabilimenti produttivi delle manifatture tessili diedero nuova forma all’urbanistica della città.

La Chiesa Prepositurale di San Vittore Martire, che sorge nell’omonima piazza, è di fondazione antichissima, testimoniata sin dall’anno 846 e aveva orientamento opposto all’attuale chiesa. Venne restaurata una prima volta nel 1596 ma rimase di piccole dimensioni e venne completamente ricostruita nel XIX secolo a causa del grave degrado in cui versava. Fu ampliata sul terreno antistante, un tempo destinato alle sepolture, assumendo l’aspetto attuale e un orientamento invertito, con l’ingresso a est.

La Basilica in stile neoclassico venne portata a termine nel 1847 e consacrata alla presenza dell’arcivescovo Luigi Nazari di Calabiana. Il progetto prevedeva due torri campanarie alte circa 34 metri, ma nel 1889 una fu abbattuta per problemi strutturali mantenendo solamente quella di destra, che fu proseguita dal Perucchetti fino a raggiungere l’altezza di 58,40 metri.

L’interno, caratterizzato da spazi ampi e organizzato in un’unica aula vede, racchiude quadri provenienti dalla scuola del Luini e molte opere di Bosoni, come la Santa Teresa del Bambin Gesù e la Via Crucis. A queste opere si affiancano le sedici vetrate realizzate da Cisterna di Roma, con l’esecuzione del pittore Giulio Cesare Giuliani e altre di Tevarotto di Milano.

Il pronao fu eretto dell’architetto milanese Giacomo Moraglia nel 1852, mentre i dipinti sono stati eseguiti da Beghè di Milano. Il campanile accoglie oggi nove campane, le sei maggiori presenti nell’antico campanile. Nella stessa piazza in cui sorge l’edificio di culto, c’è la Croce della peste, un monumento eretto nel 1644 per ricordare l’epidemia di peste in Italia del 1620-1630.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.T. “E. Mattei” di Rho (MI)

Vanzaghello (MI)

Vanzaghello

Vanzaghello, collocato al confine con la provincia di Varese, è un comune che fa parte del Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino. La sua storia affonda le radici nel medioevo, quando negli “Statuti delle acque e delle strade” viene incluso nella pieve di Dairago. Nel XVI sec. ottiene l’autonomia parrocchiale. Interessato negli ultimi anni da un boom urbanistico, conserva nel territorio tracce di un passato agricolo e artigianale.

In occasione delle Giornate FAI per le scuole, le classi andranno alla scoperta della storia degli edifici più rappresentativi del paese: la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, risalente al XIV secolo e ricostruita in stile barocco tra Seicento e Settecento, la chiesa della Madonna della Neve, costruita nel 1666 e famosa per l’affresco della Madonna con Bambino e per la sua storia miracolosa, e la biblioteca, luogo di incontri e di cultura.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della scuola Secondaria di primo Grado “Alcide De Gasperi” di Vanzaghello (MI)

Somma Lombardo (VA)

Villa Dolci Melzi

Villa Dolci è situata nel centro storico di Somma Lombardo, nell’alta pianura varesina, in prossimità della valle del Ticino e del Parco del Ticino. Il contesto è caratterizzato da un paesaggio fluviale con boschi planiziali, aree agricole e terrazzamenti morenici. La residenza, legata alla famiglia Dolci, edificata inizialmente nel XVII secolo come convento, è stata modificata tra XVIII e XIX secolo e riflette il modello della villa lombarda con funzioni residenziali e agricole connesse. Presenta un impianto sobrio ed elegante, con corte interna e spazi verdi pertinenziali. Nel tempo ha subìto trasformazioni e adattamenti, mantenendo però i caratteri architettonici originari e il valore testimoniale nel tessuto urbano storico.

L’edificio ha un impianto a corte con facciata sobria e simmetrica, caratterizzata da aperture regolari e cornici in rilievo. Gli interni conservano volte e decorazioni neoclassiche. Il complesso comprende spazi verdi e rustici, tipici della villa lombarda a funzione residenziale e agricola. All’interno spiccano lo scalone monumentale di Beltrami, le ringhiere di Mazzucotelli, le vetrate decorate e i lampadari provenienti dal Teatro Regio di Torino.

In occasione delle Giornate FAI per le scuole, Villa Dolci apre eccezionalmente le sue porte alle classi, offrendo la possibilità di visitare ambienti solitamente non accessibili. Le visite illustreranno la storia della villa, le trasformazioni architettoniche e il ruolo della famiglia proprietaria nel contesto locale. Il percorso comprenderà la corte interna, le sale principali del piano terra, con decorazioni d’epoca, il grande scalone che conduce al piano superiori, la cappella interna al complesso e gli spazi verdi pertinenziali, che ben evidenziano il rapporto tra residenza e paesaggio.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISIS Gadda Rosselli e del Liceo Viale dei Tigli di Gallarate (VA)

Brescia

Palazzo Provaglio

Palazzo Provaglio si trova a Brescia, a pochi passi dal cuore del centro storico della città e dalle sue attrattive culturali principali. L’edificio fu costruito nel 1750 come dimora della famiglia Provaglio su progetto dell’architetto luganese Antonio Turbino. In questo palazzo nacque nel 1781 Marzia Provaglio Martinengo, animatrice di un importante cenacolo culturale frequentato anche da Ugo Foscolo.

Durante i bombardamenti del ‘45 il complesso fu notevolmente danneggiato: si salvarono solamente alcune parti della facciata, lo scalone monumentale e la “sala d’Ercole”. In seguito, il palazzo fu acquistato da don Alfredo Buratti, che vi istituì un collegio maschile, per poi passare nel 1954 sotto la gestione dei Frati minori del convento di San Gaetano, che vi insediarono l’Istituto “Ven. A. Luzzago” che tuttora ha sede nel Palazzo.

Le Giornate FAI per le scuole rappresentano un’occasione unica per poter visitare alcuni ambienti di Palazzo Provaglio, luogo normalmente non accessibile liberamente al pubblico in quanto sede dell’Istituto scolastico. Il percorso di visita prevede l’accesso al portale di ingresso e la sosta nell’atrio del palazzo, dove verrà illustrata la storia del complesso.

Si prosegue salendo lo scalone monumentale, per poter apprezzare e conoscere i dettagli delle sculture della balaustra, due delle quali eseguite per la parrocchiale di Offlaga da Sante Callegari il Vecchio, e i grandi medaglioni dipinti con soggetti mitologici. La visita si conclude con la breve sosta nella “Sala d’Ercole”, il cui soffitto è stato recuperato negli ultimi restauri eliminando la pesante controsoffittatura che ha celato per quasi ottant’anni l’imponente decorazione dedicata ad Ercole, successiva rispetto agli interventi dello scalone e ormai orientata al nuovo gusto neoclassico.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Venerabile A. Luzzago di Brescia

Chiari (BS)

Fondazione Biblioteca Morcelli – Pinacoteca Repossi

Biblioteca storica, Pinacoteca e Archivio sono le tre realtà che compongono il corpo centrale dell’Istituzione; a queste si aggiungono attività di studio e documentazione, ma anche produzioni editoriali e l’organizzazione di eventi culturali quali visite guidate, esposizioni temporanee, presentazioni di libri e convegni.

La Fondazione Biblioteca Morcelli – Pinacoteca Repossi nasce nel 1966 con il Decreto del Presidente della Repubblica dando nuova forma istituzionale al lascito dei fondatori della Biblioteca e della Pinacoteca: Stefano Antonio Morcelli (Chiari, 1737 – 1821) gesuita, antichista, archeologo e celebre epigrafista, che fu prevosto di Chiari dal 1791 fino al 1821, e Pietro Bartolomeo Repossi (Binasco, 1776 – Chiari, 1854) magistrato e avvocato, grande appassionato e collezionista di opere d’arte e antichità.

Dalla raccolta iniziale di circa 3000 volumi, grazie ad altre pregevoli raccolte e fondi librari dei conventi soppressi e ad acquisti, il contenuto della Morcelliana si è ampliato fino ad oggi caratterizzandosi come giacimento culturale che intende unire la funzione di conservazione del proprio patrimonio librario e documentario all’impegno per la sua valorizzazione. Allo stesso modo la Pinacoteca Repossi si è ampliata nel corso degli anni giungendo ad avere un cospicuo patrimonio di opere d’arte tra cui incisioni e litografie, quadri, marmi e gessi.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS L. Einaudi di Chiari (BS)

Campodolcino (SO)

Centrale idroelettrica di Prestone

La Centrale idroelettrica di Prestone si trova in Valchiavenna, lungo il corso del torrente Liro, all’interno di un articolato sistema idroelettrico che sfrutta le risorse idriche delle valli circostanti. L’impianto utilizza le acque provenienti dal lago artificiale di Isola e da diversi torrenti, restituendole al bacino di Prestone, a servizio della sottostante centrale di Mese.

La Centrale è entrata in esercizio nel 1953, inserendosi nel sistema di produzione idroelettrica della Valchiavenna. L’impianto fa parte del raggruppamento denominato “Impianti Mese”, che comprende l’intera asta idroelettrica dei fiumi Liro e Mera, con dieci centrali e sei grandi dighe. Nel biennio 2020-2021 la centrale e la traversa fluviale sono state interessate da un importante ciclo di investimenti destinati all’ammodernamento elettromeccanico della centrale e alla manutenzione della traversa.

L’apertura della Centrale in occasione delle Giornate FAI per le Scuole rappresenta un’opportunità speciale per entrare in un impianto normalmente non accessibile al pubblico e scoprire da vicino il funzionamento della produzione di energia idroelettrica, percorrendone gli spazi, osservare le turbine Francis, gli alternatori e i sistemi di comando e supervisione, approfondendo le diverse fasi della trasformazione dell’energia dell’acqua in energia elettrica.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Sondrio

Treviglio (BG)

Tra vie e santelle

Treviglio è un popoloso comune della provincia di Bergamo e il principale centro della Bassa Bergamasca occidentale. Situata in una posizione strategica tra Milano e Bergamo, la cittadina è stata fin dall’epoca medievale un centro agricolo e commerciale di rilievo. Le sue radici contadine hanno da sempre avuto un grande ruolo nella religiosità degli abitanti, e la presenza di numerose santelle (piccole edicole votive, tipiche della devozione popolare cattolica) ne è una testimonianza.

Tra vie, incroci e corti di Treviglio, le santelle invitano a scoprire piccoli monumenti della fede popolare: nicchie nei muri delle case, tempietti e affreschi con immagini di Maria, della Madonna delle Lacrime, di Madonne del latte, della Sacra Famiglia, di San Martino e di altri Santi. Le tecniche utilizzate sono molteplici: dagli altorilievi in pietra alle formelle e ai bassorilievi in cotto, dalle tempere su intonaco agli affreschi, alcuni dei quali si ispirano a celebri dipinti religiosi.

La visita in occasione delle Giornate FAI per le Scuole partirà dal centro di Treviglio, sotto i portici del Municipio, dove si trova il gruppo scultoreo di San Martino, del XIV secolo. A pochi passi, sul muro di un palazzo, si potrà osservare una curiosa formella, nota ai trevigliesi come “la gatta”. Il percorso proseguirà alla scoperta di altre immagini dedicate alla storia di San Martino di Tours, ma soprattutto di numerose raffigurazioni della Madonna, antiche e moderne, da sempre oggetto di venerazione e preghiera per i trevigliesi.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.C. Tommaso Grossi di Treviglio (BG)

Paderno D’Adda (LC)

Ponte San Michele

Il Ponte San Michele, noto anche come Ponte di Paderno, s’inserisce nel suggestivo paesaggio della valle dell’Adda, tra i territori di Paderno d’Adda e Calusco d’Adda, in un contesto caratterizzato da profonde incisioni fluviali, boschi e antichi percorsi di collegamento. Rappresenta un’importante opera di ingegneria ferroviaria e stradale. La sua presenza trasformò il rapporto tra le due sponde del fiume, diventando nel tempo un simbolo identitario del territorio dell’Adda.

Fu realizzato tra il 1887 e il 1889 dalla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, su progetto dell’ingegnere svizzero Julius Röthlisberger, allora direttore tecnico della società. La costruzione rispose all’esigenza di creare un collegamento ferroviario e stradale diretto tra i territori milanesi e bergamaschi, favorendo lo sviluppo industriale e commerciale della Lombardia. Il ponte divenne rapidamente uno dei simboli del progresso tecnologico dell’Italia postunitaria. Per la sua rilevanza storica, ingegneristica e paesaggistica è oggi considerato uno dei più importanti monumenti dell’archeologia industriale italiana.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Statale di Robbiate (LC)

Como

Asilo Sant’Elia

L’Asilo Sant’Elia è uno dei capolavori dell’architettura razionalista italiana, da anni in stato di abbandono e non più adibito alla sua destinazione di asilo per l’infanzia. Progettato negli anni Trenta del Novecento da Giuseppe Terragni per la città di Como, allo scopo di rispondere alle esigenze del nuovo quartiere operaio nascente accanto al nucleo storico di San Rocco, la scuola si sviluppa su un unico piano, disposta a forma di U attorno a un cortile centrale circondato dal giardino.

Le grandi vetrate evidenziano il concetto di scuola all’aria aperta, e insieme agli ambienti e agli arredi molto curati rendono quest’opera unica. In occasione delle Giornate FAI per le scuole si potrà accedere eccezionalmente ai locali interni e al giardino esterno, per comprenderne gli aspetti architettonici progettati e realizzati da Terragni, che in questo edificio raggiungono “il loro risultato più libero e poetico” (cit. Novati, Pezzola).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Artistico ISIS Paolo Carcano di Como