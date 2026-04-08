Posati oltre 400 dissuasori contro la sosta vietata

Milano, 8 aprile 2026 – Nelle ultime settimane sono stati posati 421 paletti dissuasori lungo i marciapiedi per impedire la sosta negli spazi riservati ai pedoni.

I cilindri in acciaio, alti circa 80 centimetri, vengono infilati nell’asfalto a distanza di un metro l’uno dall’altro così da preservare il marciapiede o il vialetto pedonale dalle auto in sosta irregolare che troppo spesso invadono gli spazi pubblici dei quartieri e determinano situazioni pericolose.

“Dobbiamo fare di più per la sicurezza stradale – dichiara Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche – e per la cura dello spazio pubblico. Queste azioni, che nascono dalle richieste del territorio e dai cittadini, rispondono a una necessità e sono un modo concreto per dare risposte pratiche alle persone. Proseguiremo con questo lavoro insieme ai Municipi”.

Le località vengono scelte con i Municipi, privilegiando luoghi attrattivi e frequentati da molte persone tra i quali bambini, genitori con passeggini e anziani che, fino a poco tempo fa, erano costrette a fare una vera e propria gimcana tra le auto parcheggiate in divieto. Tra le località interessate alla posa, via Crivelli, piazza Erculea e via Rugabella, Tullio Ostilio, Sant’Eufemia, Palmanova angolo Rovigo, Vanzetti angolo Peroni, Bonfadini, Guerrieri Gonzaga, Rembrandt angolo Branca, Cremosano angolo via Lovere, piazza Stuparich.

Comune di Milano