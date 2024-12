L’organizzazione di un funerale è una pratica complessa e molto articolata. Non solo avviene in un momento di estremo dolore che spesso toglie quella lucidità mentale necessaria, ma richiede anche tutta una serie di attività da svolgere con tempistiche precise e regole obbligatorie per legge. Per questo motivo molte famiglie scelgono di affidarsi a professionisti del settore vicini a sé.

La scelta, ad esempio, di un’impresa di onoranze funebri in zona Niguarda di Milano, permette di vivere il lutto senza ulteriori stress o pressioni, con la sicurezza di avere una cerimonia curata e conforme alle proprie credenze e riducendo il carico emotivo e pratico. In questo articolo vogliamo spiegare cosa comprende l’organizzazione di un funerale e perché rivolgersi a un’agenzia funebre permette di affrontare il lutto con maggiore serenità.

Organizzazione di un funerale: cosa sapere

Quando viene a mancare una persona in casa, la prima cosa da fare è contattare il medico curante che, entro le 24 ore successive, deve accertare le cause del decesso e compilare la dichiarazione di morte da inviare all’Ufficiale di Stato Civile per ottenere l’autorizzazione per eseguire il seppellimento della salma.

Nello stesso momento, la famiglia deve attivarsi per organizzare il funerale, secondo le disposizioni lasciate dal defunto o, quando queste mancano, secondo i propri desideri o le proprie credenze. Importante quindi decidere il tipo di sepoltura (inumazione nella terra, loculo, tumulazione nella tomba o cremazione) e di cofano funebre da utilizzare.

Si deve poi gestire il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche, ma anche le attività indispensabili, tra cui la vestizione e preparazione del defunto, l’allestimento della camera ardente e della veglia funebre, il trasporto della salma, la realizzazione di necrologi, avvisi funebri e decorazioni floreali e la sepoltura vera e propria.

Molto importante anche la scelta del rito funebre, che deve rispettare il credo della persona venuta a mancare e della famiglia e deve garantire rispetto e solennità. Si tratta di attività che devono essere svolte secondo regole molto precise se si vuole evitare di organizzare un funerale errato per tempistiche e modalità o di non rispettare in tutto e per tutto questo momento così importante.

Perché rivolgersi a un’impresa di onoranze funebri per l’organizzazione di un funerale

Come abbiamo visto, l’organizzazione di un funerale è una pratica gravosa, che può però essere resa meno impattante e impegnativa rivolgendosi a professionisti del settore, come ad esempio un’impresa di onoranze funebri di Niguarda, che ha molta esperienza alle spalle.

In questo caso, si avrà una gestione completa e puntuale di ogni aspetto, comprese tutte quelle incombenze particolarmente difficili da affrontare in un momento delicato e doloroso come quello del lutto. Inoltre, si può contare su servizi funebri completamente personalizzati, con prestazioni di alto livello, assistenza professionale e garanzia di rispettare tutti gli standard e le normative vigenti.

É infatti l’impresa ad occuparsi di ottenere certificati, autorizzazioni e permessi, evitando errori o ritardi e assicurando alla famiglia un servizio preciso e curato nei minimi dettagli. Infine, affidarsi a un’impresa funebre specializzata che agisce con rispetto e discrezione significa anche ottenere supporto psicologico e massima disponibilità per affrontare il lutto nel modo migliore possibile.