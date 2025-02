Lavori M4, riaperta viabilità su via degli Olivetani verso viale Papiniano

Milano, 7 febbraio 2025 – Dopo anni di lavori per realizzare la fermata Vetra della M4 e le relative sistemazioni superficiali, riapre la viabilità su via degli Olivetani verso viale Papiniano, nella parte di strada di fronte al carcere di San Vittore.

Anche la sistemazione a verde della fermata è in via di completamento, in questi giorni si sta predisponendo il terreno vegetale e nelle prossime settimane saranno piantate le nuove alberature.

Nella zona rimarrà ancora l’area di cantiere su piazza Filangieri per il proseguimento delle attività di sistemazione superficiale.

