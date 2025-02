Cinisello Balasamo, 14 febbraio 2025 – Intelligenza artificiale, tecnologia innovativa e formazione/informazione. Questi i presupposti su cui si svilupperà la strategia del Settore Polizia Locale nel corso dell’anno per raggiungere l’obiettivo del benessere territoriale, con azioni mirate a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Nel 2025 verranno inserite alcune modifiche al Regolamento di Polizia Urbana che consentiranno di eseguire interventi a favore della quiete cittadina in modo più rapido e efficace, rendendo lo stesso Regolamento, che è stato adottato come modello a livello sovracomunale, più efficace nella risoluzione di alcune criticità.

È da segnalare inoltre l’introduzione di software basati sull’Intelligenza Artificiale a supporto di alcune telecamere che verranno installate nell’area del centro cittadino per facilitare gli allertamenti delle pattuglie in caso di fenomeni legati alla sicurezza urbana. Nella stessa ottica si è deciso di destinare alcune risorse all’ammodernamento dei sistemi di accertamento della guida in stato di ebbrezza con l’acquisto di due etilometri di ultima generazione.

Dal punto di vista prettamente operativo, proseguiranno i presidi di alcune aree cittadine impiegando unità integrate complesse di personale in grado di interagire su diversi aspetti: dalla tutela della sicurezza urbana al controllo di attività commerciali, con particolare riguardo alle ore serali e notturne. Continuerà inoltre la collaborazione con le Forze dell’Ordine del territorio per incrementare e ampliare i controlli in relazione alle specialità di ogni Arma e Forza. Un esempio sono i controlli interforze a contrasto dell’attività illegale di affittacamere.

Altra importante novità l’introduzione di un’Unità Cinofila dedicata soprattutto al controllo di determinate aree in cui sono segnalati uso e spaccio di stupefacenti.

Da ultimo, ma non meno importante, sono le attività formative e informative rivolte agli studenti e alle fasce deboli della cittadinanza: dall’educazione stradale agli incontri sulle truffe agli anziani.

“La sicurezza rimane una priorità e l’impegno nell’adeguamento delle attività e delle dotazioni della Polizia Locale ne sono l’esempio. Proseguiamo nell’azione di contrasto all’illegalità e prevenzione di comportamenti a danno dei beni pubblici, anche con la prevenzione e l’educazione civica rivolta ai più giovani”, ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta