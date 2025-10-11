Milano, 11 ottobre 2025 – Dal 2016 il Comune di Milano si è impegnato nell’investimento di risorse a sostegno delle piccole e micro imprese cittadine ubicate in aree urbane interessate dai lavori della nuova linea metropolitana M4 che hanno subito disagi viabilistici, limiti alla sosta e all’accessibilità pedonale e veicolare, modifiche dei percorsi dei servizi pubblici e riduzione della visibilità dei negozi in generale.

Anche quest’anno la Giunta comunale con una delibera, approva le linee guida per un nuovo bando del valore di 300mila euro, da assegnare in forma di contributi a fondo perduto, utili a supportare la gestione ordinaria delle attività del tessuto commerciale impattato dai cantieri.

Le risorse potranno ad esempio essere utilizzate per canoni di locazione ed utenze per immobili; canoni e tributi locali; leasing per acquisto beni o servizi; acquisto di materiale d’uso da non destinare alla vendita; spese per prestazioni di servizi; spese per il personale; studi per programmi di marketing e comunicazione. L’importo massimo del contributo sarà dell’80% rispetto al totale della spesa corrente sostenuta e documentata.

A breve verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano l’avviso pubblico.

Dal 2016 ad oggi, attraverso gli avvisi pubblicati in applicazione alle linee guida, sono stati erogati 8,2 milioni di euro a 292 aziende ubicate nelle tre tratte del tracciato Linate-San Cristoforo.

“Rinnoviamo il nostro impegno a sostegno dei negozi di vicinato e delle attività di quartiere che consideriamo presidi fondamentali dell’economia e della socialità urbana, senza i quali le nostre vie e le nostre piazze sarebbero meno frequentate, meno animate e meno sicure. Sono felice, a questo proposito – spiega l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello – di partecipare domenica, insieme all’Associazione Commercianti San Vittore, alla riapertura simbolica ma anche strutturale dell’area San Vittore e Sant’Ambrogio, dopo anni di cantieri che ne hanno pesantemente condizionato la vita commerciale e sociale e che oggi torna finalmente alla normalità con nuovi allestimenti e nuovi spazi di fruizione, che fanno seguito agli interventi di riqualificazione urbana connessi alla realizzazione della M4, presso la stazione di Sant’Ambrogio”.

Comune di Milano