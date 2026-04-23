APA Confartigianato Imprese: Open Day tra confronto, istituzioni e nuovi  bandi

Pomeriggio di relazioni e sinergia quello di ieri nella sede milanese dell’Associazione, che ha accolto i nuovi imprenditori iscritti per rafforzare la coesione e promuovere scambi di valore e visioni comuni. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle attività istituzionali e sulle prospettive di evoluzione del comparto.

Come sottolineato da Arianna Petra Fontana, Presidente di APA Confartigianato Imprese Milano: “Dopo i lavori del Consiglio e della Consulta focalizzati su temi cruciali come la mobilità urbana, il passaggio generazionale e l’affiancamento ai giovani imprenditori, l’associazione ha aperto le porte ai nuovi associati con un momento di confronto conviviale.”

Ad approfondire lo scenario economico e le tutele per il comparto è intervenuto il Segretario Generale di APA Confartigianato Imprese, Enrico Brambilla: “Il Settore Artigiano dimostra una straordinaria resilienza: mentre i grandi brand mostrano segnali di incertezza, le nostre imprese presidiano il mercato con la forza distintiva del ‘saper fare’. Nonostante le complessità dello scenario attuale, il sentiment degli imprenditori resta positivo e orientato alla crescita. Un traguardo fondamentale è la nuova legge sulla tutela del marchio artigiano, che finalmente protegge l’autenticità delle produzioni. Questa norma garantisce che solo le vere imprese artigiane possano fregiarsi di tale titolo, tutelando il valore unico del comparto da ogni forma di contraffazione”.

Sulla stessa linea il commento di Giovanni Mantegazza, Presidente di APA Confartigianato Imprese, che ha ribadito il valore identitario del comparto: “Milano con le sue 65.000 imprese artigiane, una metropoli in Europa e con una lavorazione diffusa nella città, non può vivere di sola rendita, ma deve preservare la sua preziosa manifattura artigiana, cuore pulsante del territorio. APA Confartigianato Imprese dedica la massima attenzione alle aziende, lavorando in sintonia con tutte le istituzioni per sostenerle in questo momento complesso. L’obiettivo è trasformare il dialogo istituzionale in un supporto concreto, affinché incontri come questo servano a rafforzare sempre di più il valore dell’artigianato nel tessuto cittadino.

L’incontro ha permesso inoltre di illustrare nel dettaglio le opportunità del nuovo bando comunale “Negozi e Botteghe di quartiere” per il sostegno alle imprese, confermando il ruolo di Confartigianato come ponte tra pubblica amministrazione e tessuto produttivo.

A sottolineare il valore sociale ed economico del settore, l’evento ha visto una sostenuta partecipazione delle istituzioni locali, in particolare Presidenti e Assessori dei Municipi, rappresentanti della politica cittadina, degli Enti di Formazione e Scuole Professionali, delle Associazioni ed Enti Privati, oltre alla presenza straordinaria dell’Assessore al Bilancio Emmanuel Conte.

Proprio l’Assessore Conte ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel preservare l’anima artigiana della città, dichiarando: “Nel pieno della Settimana del Mobile, un incontro bellissimo in Confartigianato, dove le istituzioni, sia di centrodestra che di centrosinistra, hanno abbracciato il mondo dell’artigianato e del commercio. L’occasione del lancio di un bando, ma soprattutto l’occasione per stare insieme. Anche perché una città viva, bella e sicura, rigenerata, passa molto per le nostre vetrine e per le vetrine dei nostri artigiani. Motivo per il quale, come amministrazione, siamo vicini sia col bando commerciale, ma anche col bando di spazi che spesso

mettiamo in asta, proprio per permettere sia di preservare la tradizione artigianale, ma anche per incentivare nuove iniziative.”

L’appuntamento si è concluso con l’auspicio di proseguire su questa strada di dialogo costruttivo, fondamentale per affrontare le sfide della Milano di domani e garantire che il “saper fare” artigiano continui a essere il motore della rigenerazione urbana.