Il servizio di notifica e pagamento delle sanzioni relative al Codice della strada è diventato ancora più “user-friendly” per gli automobilisti milanesi. A partire da oggi, gli iscritti al servizio, che abbiano fornito il numero di targa, riceveranno un avviso anche via posta elettronica. Questa novità consente un accesso rapido e agevole al fascicolo delle infrazioni direttamente tramite l’app o il sito web.

Il “Fascicolo del Cittadino” rende il pagamento delle multe un processo semplice e veloce, eliminando le spese postali e semplificando l’intera procedura. Il servizio è accessibile sia tramite l’applicazione mobile che dal sito web, richiedendo soltanto la registrazione e l’inserimento del numero di targa, anche per chi non è residente a Milano. La copertura del servizio include quasi tutte le tipologie di infrazioni, eccetto quelle che comportano la decurtazione dei punti dalla patente o superamenti di velocità superiori ai 10 km/h.

Per accedere al servizio, basta registrare la targa del veicolo immatricolato in Italia tramite l’app o il sito web “Fascicolo del Cittadino.” L’autenticazione avviene in modo sicuro attraverso le proprie credenziali SPID o CIE. Per ricevere notifiche in caso di sanzione, è necessario autorizzare l’app a inviare avvisi sul proprio cellulare.

Gli avvisi di infrazione, ora anche inviati via email, contengono i dettagli della sanzione, consentendo ai cittadini di pagare entro cinque giorni con uno sconto del 30% e senza spese postali. Per le multe relative al divieto di sosta, l’avviso viene inviato nello stesso giorno dell’infrazione, mentre per le multe delle telecamere, i tempi di notifica variano tra i 15 e i 30 giorni, a seconda della tipologia di infrazione. Questo processo è molto più rapido rispetto all’invio tradizionale cartaceo delle sanzioni.

Per chi preferisce non utilizzare il servizio, le multe verranno comunque recapitate a casa con la possibilità di pagare, anche le spese di notifica, entro cinque giorni.

Per ulteriori informazioni sulle multe e le sanzioni, è possibile consultare il sito web del Comune di Milano.