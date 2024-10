2 ottobre 2024 – Ammonta a 60mila euro il finanziamento che Regione Lombardia, nell’ambito del bando “La Lombardia è dei giovani 2024”, ha riconosciuto al progetto “Startup your Ciny – Giovani attivi sul territorio”. Un importante contributo che copre tre quarti degli 86mila euro complessivi dell’iniziativa. I restanti 26mila euro saranno garantiti con un co-finanziamento.

“Grazie al supporto della Regione riusciamo ad avviare subito e concretizzare un importante progetto ideato pensando ai nostri giovani e al loro futuro. L’ambito culturale, del resto ha un aspetto chiave: è quello dove maggiormente i ragazzi possono trovare spazio per far emergere ed esprimere la propria creatività”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Aver ottenuto questo importante e cospicuo finanziamento da Regione Lombardia è anche il riconoscimento del valore del progetto Startup your Ciny – Giovani attivi sul territorio. E’ un’iniziativa carica di significato perché si rivolge ai nostri giovani, è un’opportunità per realizzare le aspettative di coloro che vogliono mettersi alla prova creando nuove opportunità di coinvolgimento attivo nel tessuto sociale e culturale del territorio”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili e Ufficio Europa, Daniela Maggi.

“Startup your Ciny – Giovani attivi sul territorio” si articola in tre azioni principali con l’obiettivo di promuovere l’imprenditoria culturale, stimolare la cittadinanza attiva e creare nuove opportunità di crescita personale e professionale. La prima, “Startup – Learning Week”, è l’azione di lancio del progetto e di inizio del percorso, al centro dell’azione due: un evento aperto a tutti i giovani under 35 della città per la promozione di attività di informazione e orientamento al settore culturale e creativo come possibile ambito di impiego con workshop pratici.

Verranno inoltre presentate le opportunità di formazione/lavoro promosse dai servizi Eurodesk, Centro per l’Impiego ed Eures. Questa fase porterà alla selezione di almeno 25 giovani (massimo 30) che verranno coinvolti in un percorso di sviluppo di competenze trasversali e specifiche per la creazione, gestione o impiego in imprese culturali e creative.

La terza azione, “AttiviamoCiny”, darà l’opportunità ai giovani coinvolti di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso la gestione di eventi sul territorio in collaborazione con l’Amministrazione comunale, partendo dal Centro Culturale Il Pertini per toccare anche alcuni quartieri periferici della città. Le attività saranno scelte, ideate e gestiste dai giovani coinvolti e finanziate dall’AC, un punto di riferimento per i giovani locali.