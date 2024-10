15 ottobre 2024 – Sono stati pubblicati, sul sito web del Comune, due bandi per il conferimento di un totale di 41 assegni di studio per diplomati e laureati relativi all’anno scolastico 2023/24.

Il primo bando riguarda 39 assegni di studio da destinare a diplomati di I e II grado e a universitari che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale. Il secondo bando prevede 2 assegni in memoria di “Ciro Cesarano”, offerti dalla famiglia, in accordo di collaborazione con il Comune, per il diritto allo studio e per aiutare alcuni giovani neodiplomati che hanno deciso di intraprendere un percorso di studi universitario in ambito sanitario.

Il totale stanziato ammonta a 17.900 euro: 11.200 euro dall’Amministrazione comunale e il resto dai benefattori.

“L’Amministrazione Comunale continua ad investire sul futuro dei suoi cittadini più giovani e virtuosi con l’assegnazione di borse di studio per il merito scolastico.– così commenta Maria Gabriella Fumagalli, assessore all’Istruzione e Formazione – l’iniziativa contribuisce a diffondere la consapevolezza che l’istruzione e la cultura sono strumenti di crescita, evoluzione e progresso per tutta la cittadinanza. I nostri ragazzi sono la speranza e l’orgoglio della città. E’ anche grazie alla generosità di benefattori, sensibili e attenti verso i nostri ragazzi, possiamo supportare i più meritevoli nella continuazione degli studi affinché possano aspirare all’eccellenza, non solo nel percorso accademico, ma anche nella vita professionale.

Le domande di partecipazione per entrambi i bandi possono essere presentate solo on line, attraverso il sito del Comune di Cinisello Balsamo, fino alle ore 12 di lunedì 11 novembre 2024.

I criteri per l’accesso agli aiuti, stabiliti dalla Giunta comunale, mirano alla valorizzazione delle eccellenze e pertanto si basano sulle valutazioni ottenute. I requisiti sono: residenza a Cinisello Balsamo; diploma conseguito nell’anno scolastico 2023/24 con valutazione non inferiore a 9/10 per le scuole secondarie di I grado, 90/100 per le scuole secondarie di II grado e non inferiore a 105/110 per il diploma di laurea magistrale. A parità di punteggio verranno favoriti gli studenti con ISEE inferiore.