12 marzo 2024 – Il Consiglio comunale ha dato il via libera al Bilancio Previsionale 2024-2026 che vede un pareggio di 135,8 milioni di euro di entrate e spese nel 2024, 99,6 milioni di euro nel 2025 e 90,2 nel 2026. Approvata anche la Nota di aggiornamento al Dup con la definizione degli obiettivi per il triennio. Dopo l’analisi del documento finanziario e la discussione degli emendamenti, l’approvazione consente a questa Amministrazione di chiudere col passato e guardare al futuro. Nonostante il pesante debito ereditato di circa 20 milioni di euro del Lodo gas, si guarda ai progetti da concludere e quelli già programmati da realizzare.

“Per far quadrare i conti siamo stati oculati e, con un occhio attento alle priorità irrinunciabili, abbiamo licenziato il documento finanziario dell’Ente. I sacrifici non mancheranno ma è altrettanto vero che non ci saranno revisioni sui servizi. L’obiettivo è chiaro: guardare avanti e perseguire il fine della crescita del territorio. Con lungimiranza e capacità amministrativa proseguiamo a passi spediti, significativi e di progresso, puntando al risultato”, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

Tra le voci principali di entrata del 2024, oltre ai Tributi per quasi 47 milioni di euro, troviamo le entrate extratributarie con poco meno di 19 milioni di euro, dove la voce sulla vendita e gestione dei beni arriva a 12 milioni. Quanto alle spese correnti, nel 2024, 11,5 milioni di euro saranno per la pulizia e il decoro della città nonché la gestione dei rifiuti; 10 milioni di euro in ambito educazione e infanzia. Il sociale richiederà un impegno economico da 10,5 milioni con progetti da realizzare di sostegno alle fragilità e disabilità, ma senza dimenticare le necessità della popolazione anziana.

Per la Sicurezza la spesa prevista è di 3,4 milioni di euro e per la Cultura 3 milioni dove spicca il progetto per Villa Forno che diventerà Hub del lavoro e della formazione. La Viabilità e la Mobilità vedono una cifra che sfiora i 3 milioni di euro e circa 2 milioni per il Governo del Territorio. Tra le voci, entrando nel dettaglio, la redazione del PGT e del PGTU nonché la variante relativa all’Accordo di Programma PII Bettola, il piano integrato delle vie ciclopedonali, per non parlare di tutta la progettazione rientrante in Entangled che vede stanziare cifre record. La riqualificazione del quartiere Crocetta, grazie agli stanziamenti regionali, entra nel vivo: nuove piazze, spazi funzionali e innovativi, la riqualificazione della scuola Anna Frank, e l’avvio della programmazione per l’edificio multifunzionale di viale Abruzzi.

I servizi a domanda individuale, tra i quali rientrano la mensa scolastica, gli Asili Nido, l’assistenza domiciliare agli anziani, i trasporti socio-educativi, la Civica Scuola di Musica e i Centri ricreativi estivi, peseranno per 8,1 milioni di euro.

Tutte le realizzazioni permetteranno alla città di fare un passo in avanti da un punto di vista urbanistico, culturale, sociale e ambientale. Non bisogna dimenticare e non si può non citare il prolungamento della M5 fino a Monza con quattro fermate su Cinisello Balsamo, e le linee guida per la realizzazione della nuova piazza Gramsci che, questa volta, sarà il risultato del dialogo e del confronto con i cittadini.

Comune di Cinisello Balsamo