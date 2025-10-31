Milano, 31 ottobre 2025 – La città di Milano ricorda e celebra il prossimo 4 novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate istituita per onorare i valori fondanti della Repubblica e per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la vita per la libertà, la democrazia, l’indipendenza e l’unità della Patria.

Le Forze Armate italiane continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella difesa della pace, della sicurezza e della coesione del Paese, rappresentando un punto di riferimento per i cittadini e per le nuove generazioni. A loro e a tutti coloro che, vestendo un uniforme, servono con lealtà e dedizione le Istituzioni democratiche, va il ringraziamento della città di Milano.

Nell’anno del centenario della presenza dell’Aeronautica Militare nel capoluogo lombardo, insediatasi nel 1925 con la costituzione del primo comando aeronautico in Città, la cerimonia dell’Alzabandiera avrà luogo in piazza Novelli, sede del Comando della Squadra Aerea.

Di seguito, il programma delle celebrazioni promosso dall’Amministrazione comunale insieme alla Prefettura di Milano e al Comando di Presidio Militare.

Domenica 2 novembre

Ore 8.30 – Deposizione delle corone al Campo 12 del Cimitero Maggiore (ingresso via Barzaghi).

Ore 9 – Deposizione delle corone al Cimitero Inglese di Trenno, Parco di Trenno, via Cascina Bellaria.

Ore 9 – Santa Messa nella Basilica di Sant’Ambrogi in suffragio dei Caduti di tutte le guerre e in servizio, celebrata dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

Martedì 4 novembre

Ore 9.30 – Cerimonia dell’Alzabandiera in piazza Ermete Novelli.

Ore 10.30 – Deposizione delle corone al Sacrario dei Caduti, Largo Caduti Milanesi per la Patria.

Il Sacrario dei Caduti resterà aperto al pubblico dalle ore 9 alle ore 17.

Nel pomeriggio di martedì 4 novembre, alle ore 17.30, presso il Cinema Arlecchino in via San Pietro all’Orto 9, si terrà la proiezione speciale del documentario “C’è chi disse no – La Resistenza degli Internati Militari Italiani”, con voce narrante di Gioele Dix e regia di Marialuisa Miraglia, organizzata con il contributo di Milano è Memoria.