Con la mostra “Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”, che apre oggi, 15 gennaio, a Milano presso Villa Litta, prende il via, dopo l’anteprima di Potenza nel settembre 2025, il ciclo di mostre del 2026, della seconda fase del progetto Art&Science Across Italy, arrivato alla sua V edizione.

Il progetto è promosso dall’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra e realizzato, dal 2022, con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con numerose università italiane. L’obiettivo è avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della ricerca scientifica attraverso il linguaggio dell’arte.

All’edizione 2024–2026 partecipano oltre 5.000 studenti e studentesse provenienti da 146 scuole di tutta Italia, che stanno realizzando più di 800 opere ispirate ai temi della scienza. Le opere saranno esposte in 15 mostre locali, che si terranno tra gennaio e maggio in diverse città italiane, e culmineranno in una mostra nazionale che presenterà i lavori più significativi selezionati nelle tappe locali.

Programma mostre V edizione del progetto Art&Science Across Italy

Le mostre si svolgeranno nei mesi da gennaio a maggio nelle seguenti città: Milano, Firenze, Ferrara, Lecce, Genova, Cagliari, Roma, Torino, Padova, Catania, Perugia, Bari, Teramo, Napoli, Pisa.

In ogni tappa saranno premiate e selezionate le opere più significative che confluiranno nella mostra nazionale, in programma alla Chiesa San Rocco di Napoli (Fondazione Turchini) dall’8 al 24 maggio.

Art&Science Across Italy

Art&Science Across Italy si rivolge alle studentesse e agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di coinvolgerli nel mondo della ricerca scientifica, coniugando i linguaggi della scienza con quelli dell’arte e valorizzando diverse attitudini e interessi.

Dalla prima edizione a oggi il progetto ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane. Il progetto ha una durata biennale ed è articolato in tre fasi: una fase formativa con seminari, workshop e visite a musei e laboratori, una fase creativa in cui le studentesse e gli studenti realizzano opere artistiche ispirate ai temi scientifici e un’ultima una fase espositiva con mostre regionali e una mostra nazionale conclusiva.

I 30 vincitori della competizione nazionale sono infine invitati a partecipare a un master sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

Partner

L’edizione 2022–2024 del progetto Art&Science Across Italy è realizzata in collaborazione tra INFN, CERN e Università degli Studi di Napoli Federico II, con il patrocinio di Rai Campania e con il supporto dei media partner Rai Cultura e Rai Radio 3.