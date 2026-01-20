Tori Amos è una cantautrice, pianista e compositrice con al suo attivo numerosi dischi di platino e otto nomitation al Premio Grammy. Oggi Tori ha svelato la copertina e annunciato la data d’uscita – 1° maggio 2026 – del suo 18° album in studio In Times of Dragons. Ammirata per aver costruito una carriera multiforme e unificante, caratterizzata da un attivismo senza paura e da una musicalità ultraterrena, la nuova raccolta continua questa tradizione narrativa attraverso un cast dinamico di personaggi. È un potente viaggio di resilienza e risveglio, in cui la ricerca della libertà incontra forze che cercano di controllare e mettere a tacere.

Tori Amos dichiara:

“In Times of Dragons è una storia metaforica sulla lotta della democrazia contro la tirannia, che riflette l’attuale e abominevole distruzione della democrazia in tempo reale da parte dei ‘demoni lucertola che credono nei dittatori’ nella loro usurpazione dell’America”.

L’uscita dell’album sarà accompagnata dal più grande tour europeo di Tori Amos degli ultimi dieci anni, che toccherà 17 paesi tra aprile e maggio 2026. I concerti la vedranno affiancata ancora una volta dai suoi collaboratori di lunga data Jon Evans (MD e basso) e Ash Soan (batteria), insieme a tre coriste – Liv Gibson, Deni Hlavinka e Hadley Kennary – che interpreteranno brani tratti da In Times of Dragons e successi della sua illustre carriera trentacinquennale, che vanta otto nomination ai Grammy e oltre 12 milioni di album venduti in tutto il mondo.

Oggi viene svelata anche l’affascinante copertina dell’album In Times of Dragons, realizzata con un intricato processo vintage unico nel suo genere. La fotografa Kasia Wozniak ha lavorato con positivi diretti su carta utilizzando il processo RA-4, scattando tutte le foto con una fotocamera di grande formato. Woniak descrive così l’opera completa: “Ogni fotografia è stata composta, scattata ed elaborata con calma. È stato magico intrecciare il lavoro e la visione di Tori con i miei. Siamo passati da una fotografia all’altra con un ritmo intuitivo, allineato in ogni scatto. Il processo è diventato una sorta di rituale“. Parlando del processo di creazione della copertina dell’album, Tori continua: ”Lavorare con Kasia e la stilista Karen Binns per dare vita alla storia e ai personaggi è stata un’esperienza davvero emozionante. Vedere la nostra collaborazione prendere forma, insieme a loro e a tutto il team, rimarrà per sempre nei miei ricordi”.

Con In Times of Dragons, Tori riunisce ancora una volta il politico e il personale in un’opera che risuona con l’urgenza dei tempi moderni.