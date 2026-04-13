Il design Pininfarina in scena alla Milano Design Week

Milano, 13 aprile 2026 – In occasione della Milano Design Week, Pininfarina annuncia una presenza diffusa che mette al centro il proprio linguaggio progettuale, attraverso una serie di eventi e appuntamenti che raccontano l’evoluzione del design tra heritage e visione futura.

Dal 20 al 26 aprile, Pininfarina sarà protagonista della mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”, ospitata in Via Tortona 35, con l’esposizione di due vetture simbolo della propria capacità di innovare: la Battista Nino Farina e la Honda HP-X. La mostra è dedicata al format inventato da Andrea Levy, che dal 2015 ha portato i motor show all’aperto a Torino, Milano e Monza, trasformando piazze e luoghi simbolo in un grande palcoscenico per l’automobile.

La Battista Nino Farina rappresenta l’apice della visione contemporanea del marchio, combinando prestazioni estreme e raffinatezza stilistica in un’edizione esclusiva ispirata al primo campione del mondo di Formula 1. Caratterizzata dalla livrea Rosso Nino con dettagli Glorioso Gold e decal “01”, esprime 1.900 CV e accelerazioni da primato. Accanto a questa icona moderna, la Honda HP-X, concept rivoluzionario sviluppato con Honda nel 1984 e recentemente restaurato presso le officine Pininfarina di Cambiano, anticipò la NSX distinguendosi per il design a cuneo, soluzioni aerodinamiche avanzate e l’uso pionieristico di materiali leggeri come fibra di carbonio e Kevlar.

Il 21 aprile a Terrazza Martini, nell’ambito dei Car Design Dialogues organizzati da Car Design News, Pininfarina sarà protagonista di un panel esclusivo intitolato “Vision to Form: at the Heart of Pininfarina Design”. L’incontro vedrà la partecipazione dell’AD Paolo Dellachà, dell’Head of Exterior Design Dimitri Vicedomini e del Chief Creative Designer Tigran Lalayan e offrirà – anche attraverso la testimonianza del design team di Pininfarina Shanghai – uno sguardo sul processo creativo dell’azienda, mostrando come le idee si sviluppano e si trasformano attraverso culture e competenze diverse.

Durante il panel sarà presentato in anteprima assoluta il progetto JAS Tensei e svelato il modello in scala 1:5. “Tensei”, termine giapponese che significa “rinascita”, è la prima vettura stradale ad alte prestazioni di JAS Motorsport, ispirata alla prima generazione della Honda NSX e reinterpretata secondo una nuova visione contemporanea del concetto di Gran Turismo. Firmata da Pininfarina, la vettura sarà realizzata con carrozzeria interamente in fibra di carbonio su base Honda NSX anni ’90 e integrerà soluzioni tecniche derivate dal motorsport, ambito in cui JAS opera con successo da oltre trent’anni. Il progetto rappresenta un perfetto equilibrio tra fedeltà al DNA originale e innovazione tecnologica e stilistica.

La JAS Tensei sarà inoltre protagonista della 15ª edizione del Grand Prix de Monaco Historique, in programma dal 24 al 26 aprile, con un evento dedicato a clienti, VIP e media. Sarà possibile incontrare il design team di Pininfarina – oltre a Vicedomini e Lalayan, anche il Senior Design Manager Raffaele Gerace – e approfondire il percorso creativo e stilistico di quella che si presenta già come un’icona.

A Milano, sempre il 21 aprile, in serata, la Battista Nino Farina lascerà temporaneamente l’esposizione di Via Tortona per attraversare le vie di Milano e raggiungere il quartiere di Brera, dove sarà al centro di un evento privato presso la showroom di Reflex, storico cliente di Pininfarina nel settore del product design. Nel corso degli anni, la collaborazione tra Pininfarina e Reflex ha dato vita a numerose collezioni di arredi per interni ed esterni, espressione della stessa filosofia progettuale che caratterizza il design automobilistico del marchio: purezza delle linee, innovazione e attenzione al dettaglio. Durante la Design Week la showroom di Reflex esporrà due novità firmate Pininfarina: un sun bed e un letto della Collezione Orizzonte, visitabili ogni giorno dalle 10 alle 19.

Con questa presenza articolata, Pininfarina conferma il proprio ruolo centrale nel panorama internazionale del design, portando alla Milano Design Week una narrazione che attraversa passato, presente e futuro, e che ribadisce la capacità unica dell’azienda di trasformare visione in forma.