Sabato 3 giugno ore 10,00 – 18,00 Stazione Ferroviaria di Milano Porta Garibaldi – uscita su via Pepe

Una giornata di restyling del sottopasso della stazione di Milano Porta Garibaldi!

Un segnale importante di rinascita in un luogo simbolo di connessione tra la gente! L’ultimo intervento sui murales della Stazione di Milano Porta Garibaldi era stato in occasione della Fashion Week 2020, il 22 febbraio, il giorno dopo sarebbe iniziato il lungo lockdown per il contenimento della pandemia di Covid19.

Ora artisti e cittadini, tutti volontari, si uniscono per dare nuova vita alla galleria d’arte nata nel 2011 e curata negli anni ad opera dell’Associazione Nuova Acropoli in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e con il patrocinio del Comune di Milano. Si avvicina il restyling, in programma per sabato 3 giugno per l’intera giornata, a chiusura del bando per l’assegnazione degli spazi del sottopasso in cui i murales risultavano deteriorati.

“Qual è il valore di cui la società ha più bisogno?”: è questa la domanda a cui molti artisti hanno risposto con creatività presentando i propri bozzetti. Le opere proposte parlano di Bellezza, Armonia, Pace, Generosità, Accoglienza, infondendo nei passanti, attraverso il colore, sentimenti e pensieri ad essi ispirati e dando un maggior senso di sicurezza in luoghi, come le stazioni, particolarmente a rischio di degrado.

Curatore artistico del Progetto è Greg, l’artista dei Navigli Gregorio Mancino, anzi Cavalier Gregorio Mancino, insignito a fine 2022 dal Capo della Stato dell’alto titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per aver dedicato una vita al colore ed al beneficio psicofisico che esso apporta. Accanto a lui, agli artisti e ai volontari di Nuova Acropoli, anche alcuni studenti del Progetto di Aiuto allo Studio Solidale (PASS) che potranno dedicare con impegno ed entusiasmo una giornata al volontariato.

E ancora, il loro esempio sarà accompagnato da tutti i cittadini “volontari per un giorno” che vorranno unirsi rispondendo alla call ufficiale promossa dal Comune di Milano sul proprio sito (qui sotto il link). Tutti possiamo dare così un piccolo ma senz’altro significativo contributo alla bellezza!

https://volontariato.comune.milano.it/eventi/cosimipiace Su Via Pepe, l’8 giugno del 2019, CosiMIpiace ha omaggiato il genio rinascimentale di Leonardo con il più lungo e partecipato murales milanese a lui dedicato: 250 metri di colore lungo il perimetro della Stazione di Milano Porta Garibaldi.

Sul muro è stato installato, in quella stessa occasione, un mosaico a forma di cuore realizzato a Genova in memoria delle vittime del Ponte Morandi, come espressione di solidarietà e di monito verso la scienza, che Leonardo tanto ha omaggiato con le sue meravigliose intuizioni, affinché essa sia a servizio dell’essere umano e non del profitto a qualsiasi prezzo.

Un messaggio tristemente attuale dopo la recente tragedia dell’alluvione in Romagna, dove allo stesso modo la sconsideratezza del profitto non ha risparmiato uomini e natura. Il cuore di Genova, imbrattato dai soliti incivili, sarà anch’esso oggetto di restauro in questa giornata dedicata al Bello ed al Buono!

Un gesto vale più di tante parole e l’unione di tante mani e tanti cuori contribuisce a dare vita ad una società migliore!