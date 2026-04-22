Milano, 22 aprile 2026 — Warner Bros. Discovery Global Experiences e Fever, la piattaforma tecnologica leader mondiale per la scoperta della cultura e dell’intrattenimento dal vivo, sono orgogliosi di annunciare che DroneArt Show: Harry Potter™, uno spettacolo di droni all’aperto unico nel suo genere, arriverà a Milano come parte del suo tour internazionale che prenderà il via nel 2026 insieme alle celebrazioni dei 25 Anni di Magia.

Presso l’Ippodromo Snai San Siro, questo imperdibile show fonderà una coreografia avanzata di droni con la musica indimenticabile e i momenti iconici della serie cinematografica di Harry Potter, con 1.200 droni illuminati che volano nel cielo notturno.

Con l’arrivo della sera, il pubblico sarà incantato da un violinista dal vivo e da una scenografica danza di luci. I momenti più memorabili dei film rivivranno in esibizioni aeree mozzafiato, coreografate sulle iconiche colonne sonore e sui dialoghi originali. Come parte dell’esperienza, i partecipanti indosseranno anche braccialetti LED che permetteranno loro di interagire ulteriormente con la magia della performance.

Come parte del tour globale attraverso America, Regno Unito ed Europa, città selezionate ospiteranno questo spettacolo di droni su larga scala invitando maghi, streghe e Babbani a celebrare l’amata serie di film che ha segnato intere generazioni.

A Los Angeles, i fan potranno godere di uno speciale evento di una sola notte per celebrare il 25° anniversario del franchise all’UNIQLO Field del Dodger Stadium il 13 giugno. Questa performance esclusiva di DroneArt Show: Harry Potter™ eleverà l’esperienza con ulteriori momenti curati creati appositamente per questo storico incontro.

A Milano, il pubblico potrà anche godersi un’atmosfera pre-show ispirata al mondo magico, comprensiva di offerte di cibo e bevande e merchandise di Harry Potter™.

Con biglietti limitati disponibili, i fan possono iscriversi alla lista d’attesa tramite l’app e il sito web di Fever per assicurarsi l’accesso anticipato alle prossime date.

Milano

DroneArt Show: Harry Potter™

Dove: Ippodromo Snai San Siro

Data: 8, 9 e 10 luglio