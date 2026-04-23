Milano, Forum Casa 2026: le sfide e le opportunità dell’abitare pubblico e sociale

Milano, 23 aprile 2026 – Le sfide e le opportunità della casa pubblica, sociale e accessibile a Milano, nell’area metropolitana e in tutto il Paese. È con la volontà di affrontare ad ampio raggio la questione abitativa nei centri urbani che dal 28 al 30 aprile torna il Forum Casa 2026.

Organizzato dall’Assessorato all’Edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, il Forum Casa aprirà martedì 28 aprile, alle ore 9.15, in Sala Alessi a Palazzo Marino, con i saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, e proseguirà mercoledì 29 e giovedì 30 aprile a BASE Milano (via Bergognone, 34).

Oltre 95 relatori e relatrici – tra amministratori locali (18 comuni rappresentati), accademici, esperti, tecnici e rappresentanti sindacali, di associazioni di categoria, del Terzo settore e del privato sociale insieme alle voci di alcune importanti istituzioni culturali cittadine – si confronteranno nei 20 momenti di dibattito e approfondimento previsti dal Forum. Gli incontri, i panel e gli scambi di buone pratiche in programma animeranno uno strategico confronto a 360 gradi sul tema dell’abitare.

“La questione abitativa riguarda Milano, quanto i piccoli e gli altri grandi centri urbani del nostro Paese – spiega l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero –. Per questo motivo, a partire dall’importante lavoro svolto in questi anni per ammodernare il patrimonio residenziale pubblico comunale e proseguendo con le politiche abitative innovative che sono state attuate a Milano, il Forum Casa assumerà una prospettiva di sistema e uno sguardo metropolitano, nell’ottica di dare una risposta congiunta ai bisogni abitativi di cittadini e cittadine, fragili e non. Dialogheremo quindi con i rappresentanti delle Amministrazioni locali dei Comuni attorno a Milano e con assessori e sindaci di diverse grandi città italiane. Perché la tutela della casa pubblica e accessibile non deve essere solo una prerogativa delle agende di governo territoriali, ma deve essere tema prioritario e imprescindibile della programmazione governativa nazionale”.

Il programma del 28 aprile

Dopo i saluti del Sindaco Sala, la prima giornata del Forum proseguirà con gli interventi dell’assessore Bottero e dell’assessore alla Casa di Regione Lombardia Paolo Franco, seguiti dal presidente di MM SpA Elio Franzini e dal presidente di Aler Milano Alan Rizzi.

Alle ore 10.30, l’assessore Bottero e Massimo Marzolla (Direttore della Direzione Casa del Comune di Milano) entreranno nel vivo delle tematiche del Forum, mettendo in luce le azioni, gli interventi e i progetti sviluppati per rendere più inclusivo, equo, sostenibile e dignitoso abitare a Milano nelle case di proprietà del Comune.

La giornata proseguirà con due sessioni di approfondimento dedicate alla Casa e al Lavoro.

La prima alle ore 11, intitolata “Abitare a Milano e nella Città Metropolitana”, sarà introdotta dalla presentazione del III rapporto dell’Osservatorio Casa Abbordabile, a cura del prof. Massimo Bricocoli e del ricercatore dell’Osservatorio Marco Peverini. Seguirà alle 11.30 un momento di dibattito con la vicesindaco e assessora alla Rigenerazione Urbana ed Educazione Anna Scavuzzo, Luca Elia (sindaco di Baranzate), Lucia Mantegazza (vicepresidente ANCI Lombardia e Sindaca di Gessate) e Francesco Vassallo (Vicesindaco Città Metropolitana Milano e sindaco di Bollate). Chiuderà la sessione l’intervento del prof. Alessandro Balducci, presidente di Fondazione Housing Sociale.

La seconda sessione, “Abitare e lavorare a Milano e nella Città metropolitana”, si aprirà alle ore 14.30 con la presentazione della ricerca “Abitare e lavorare in Lombardia” da parte del prof. Bricocoli. Alle ore 15, l’assessore Bottero coordinerà il dibattito “Casa e Lavoro: i diritti da salvaguardare”, con Giovanni Abimelech (Segretario Generale di CISL Milano), Enrico Azzaro (Segretario Confederale di UIL Lombardia) e Luca Stanzione (Segretario Generale di CGIL Milano). Il panel sarà aperto dall’assessora comunale Alessia Cappello (Sviluppo economico e Politiche del lavoro). Chiuderanno gli interventi dell’assessora Arianna Censi (Mobilità) e di Lorenzo Radice (Sindaco di Legnano e presidente regionale di ALI).

Alle ore 16.30, Angelo Foglio (Direttore Area politiche innovative per l’abitare, Direzione Casa – Comune di Milano) insieme a Laura Basile (Responsabile Unità Politiche Innovative per l’Abitare – Direzione Casa, Comune Milano) presenterà “L’esperienza del Comune di Milano: il progetto Casa ai lavoratori” con il presidente di Fondazione AEM-A2A Alberto Martinelli, il presidente di Fondazione ATM Francesco Viola e la presidente della Cooperativa Sociale Il Melograno Rossella Pesenti. Interverranno, inoltre, Emanuela Curtoni (direttrice Area Territorio, Assolombarda), Joelle Gallesi (Managing Director, Hunters Group), Sergio Urbani (Direttore Generale e CEO Fondazione Cariplo), Matteo Vignati (responsabile Area Microfinanza, Fondazione Welfare Ambrosiano) e Vincenzo Albanese (Giunta Camera Commercio Milano Monza Brianza e Lodi e presidente Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza – Confcommercio).

In contemporanea, a partire dalle ore 16, in Sala Commissioni, coordinato da Sonia Corrado (responsabile area Housing, Cooperativa Spazio Aperto Servizi), Rachele Pasquariello (responsabile Unità Coordinamento sostegno alla fragilità abitativa, Direzione Casa – Comune di Milano) e Chiara Rizzica (coordinatrice generale di Milano Abitare), si terrà un tavolo di confronto tra operatori delle agenzie sociali per l’abitare dell’area metropolitana e enti aderenti alla “Rete per le Politiche Abitative dell’Area Metropolitana”.

Alle ore 17.30, sono previsti gli interventi di Sindaci e istituzioni della Città Metropolitana: parleranno i consiglieri comunali e metropolitani Bruno Ceccarelli (delegato alle Politiche Abitative della Città Metropolitana) e Diana De Marchi (delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità di Città metropolitana), Paola Colombo (sindaca di Cernusco sul Naviglio) e Pierluigi Costanzo (sindaco di Pieve Emanuele). Chiuderà la giornata l’assessore Bottero.

Il programma del 29 aprile

È la sessione “Impegno e visione nazionale per la Casa pubblica e accessibile” ad aprire la seconda giornata di Forum, a BASE Milano.

Alle ore 9.15, l’assessore Bottero presenterà “Le proposte dell’Alleanza Municipalista per la Casa”, con Emily Clancy (vicesindaca di Bologna), Laura Lieto (vicesindaca di Napoli), Nicola Paulesu (assessore Welfare, Accoglienza e Integrazione, Casa di Firenze) e Tobia Zevi (assessore Patrimonio e Politiche abitative di Roma).

Alle ore 10.30, Angelo Foglio (Direttore Area politiche innovative per l’abitare, Direzione Casa – Comune di Milano) e Chiara Rizzica coordineranno il panel “Le agenzie sociali per l’abitare accessibile in Italia: esperienze a confronto”, cui prenderanno parte i rappresentanti di alcune agenzie italiane attive sul tema.

Alle ore 11.30, spazio alla “Voce dei sindacati inquilini”: Simonetta D’Amico (vicepresidente Commissione Casa del Comune di Milano) introdurrà e coordinerà il dibattito con Gianni Belli (presidente Unione Inquilini Nazionale), Carmelo Benenti (Segretario Generale SUNIA Milano), Stefano Chiappelli (Segretario Generale SUNIA Nazionale), Mattia Gatti (Segretario Generale SICET Milano) e Leo Spinelli (Segretario Generale SICET Lombardia).

Chiuderà la sessione della mattina, alle ore 12.30, “Il punto di vista degli amministratori locali italiani”: interverranno gli assessori Francesca Benciolini (Politiche Abitative e Edilizia Residenziale Pubblica di Padova), Francesco Brendolise (Politiche Sociali e Abitative di Pavia), Alessandro Cantoni (Politiche per la Casa e Housing Sociale di Brescia), Nicola Grasso (Edilizia Residenziale Pubblica di Bari), Matteo Lecis (Politiche per l’Abitare di Cagliari) e Costanza Spera (Diritto all’Abitare di Perugia).

La sessione del pomeriggio “La casa pubblica verso la transizione green” si aprirà alle ore 14.30, con il panel “Efficientamento energetico e percorsi virtuosi nei caseggiati popolari”, coordinato da Maria Elisa Borrelli (Direttrice Area Gestione ERP del Comune di Milano), in dialogo con Agnese Bianchi (Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune di Milano), Matteo Busnelli (Responsabile Housing di Legacoop Lombardia) e Alessandro Mornati (Direttore Divisione Casa di MM SpA). Interverrà, quindi, Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano.

Alle ore 16, la relazione della prof.ssa Raffaella Saporito (Associate Professor of Practice, SDA Bocconi) e gli interventi di Paolo Festa (consigliere delegato all’Ambiente di Città Metropolitana, ex sindaco di Pieve Emanuele) e Claudia Lenzini (assessora Politiche della Casa di Bergamo) introdurranno il dibattito “I processi costruttivi di fronte alle sfide abitative e ambientali”. L’assessore Bottero dialogherà con Vincenzo Barbieri (presidente Cooperativa LUM), Fabrizio Capaccioli (presidente Green Building Council Italia), Franco Guidi (membro CdA Fondazione B.Live ETS e Lombardini 22), Thomas Miorin (amministratore delegato Edera) e Francesca Claudia Scotti (presidente Ordine Architetti di Milano).

Alle ore 17.15, si terrà l’incontro “Innovare per rendere l’abitare sostenibile”: il consigliere Federico Bottelli (presidente Commissione Casa del Comune di Milano) si confronterà sul tema con Carmelo Iannicelli (consigliere e tesoriere Ordine Ingegneri di Milano), Gino Luce (Vicepresidente Assimpredil Ance), Nicoletta Piccirillo (presidente Confcooperative Habitat Lombardia) e Giulia Ragnoli (responsabile dello sviluppo del processo progettuale, Direzione Generale Comune di Milano).

Alle ore 18, interverranno gli assessori Elena Grandi (Ambiente e Verde) e Marco Granelli (Opere pubbliche, Cura del territorio e Protezione civile) del Comune di Milano e Claudia Lenzini (assessora Politiche della Casa di Bergamo).

Il programma del 30 aprile

Sarà incentrato su “Gestione, comunità, opportunità nei complessi ERP” il terzo e ultimo giorno del Forum Casa.

I lavori avranno inizio alle ore 9.15, a Base Milano, con il panel dedicato alla “Gestione dei complessi ERP”, introdotto da Carlo Lopedote (Direttore Area Assegnazioni Alloggi Erp, Direzione Casa – Comune di Milano). Seguirà il dibattito, coordinato da Maria Elisa Borrelli, con Leonardo Caruso (presidente di ANACI Milano), Silvano Casazza (Direttore ATS Milano) e Francesco Mascolo (Amministratore Delegato di MM SpA).

Alle ore 10.30 l’assessore all’ERP Fabio Bottero parlerà di come “Costruire sinergie e percorsi collaborativi per rispondere ai bisogni abitativi di oggi”, con l’assessore Lamberto Bertolé (Welfare e Salute), Giordana Ferri (Direttrice di Fondazione Housing Sociale) e Massimo Tarantino (Direttore di Fondazione Feltrinelli).

Alle ore 11.30, Angelo Foglio con Antonio Petracca (Responsabile Unità Programmi Integrati di Quartiere della Direzione Casa del Comune di Milano) coordinerà il dibattito “Coesione, cultura e opportunità nei quartieri popolari”, cui parteciperanno Chiara De Grandi (Area territorio e spazio pubblico di AMAT), Claudio Longhi (direttore artistico Piccolo Teatro di Milano), il giornalista Paolo Maggioni (Biblioteca dello Sport Gianni Mura) e Gabriele Rabaiotti (Responsabile policies sociali di MM SpA).

Chiuderanno il panel gli assessori Emmanuel Conte (Bilancio, Demanio e Piano Casa) e Marco Mazzei (Spazio Pubblico).

Alle ore 14.30, si terrà il panel “Esperienze e modelli abitativi per i giovani”, coordinato da Angelo Foglio con Valerio Dario (Responsabile Unità Controllo Piani Economico Finanziari e Convenzionamenti della Direzione Casa del Comune di Milano). Vi prenderanno parte il prof. Oscar Eugenio Bellini (Politecnico di Milano), Maria Teresa Galluce (dottoranda Politecnico di Milano), Giorgio Mantoan (consigliere delegato alle Politiche giovanili e rapporti con Sistema delle Università di Città Metropolitana), la prof.ssa Silvia Mugnano (delegata del Rettore per lo Student housing dell’Università Bicocca), Sara Travaglini (presidente di Dar Casa) e Stefano Zanelli (sindaco di Cologno Monzese).

Alle ore 16, si terrà un momento finale di confronto con i presidenti dei nove Municipi di Milano. Sono stati invitati: Mattia Abdu (Municipio 1), Simone Locatelli (Municipio 2), Caterina Antola (Municipio 3), Stefano Bianco (Municipio 4), Natale Carapellese (Municipio 5), Santo Minniti (Municipio 6), Silvia Fossati (Municipio 7), Giulia Pelucchi (Municipio 8), Anita Pirovano (Municipio 9).

Il Programma completo.

Comune di Milano