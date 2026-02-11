Milano, 11 febbraio 2026 – Il Museo di Storia Naturale di Milano, il Planetario e l’Acquario Civico celebrano, dal 12 al 15 febbraio, la nascita del padre della teoria dell’evoluzione con “DARWIN DAY. Raccontare l’evoluzione”: un programma di conferenze e attività per adulti e ragazzi dedicate ad illustrare i tanti mezzi oggi disponibili per divulgare questo argomento. Anche quest’anno, per la sua ventitreesima edizione, è previsto l’ingresso gratuito ai percorsi espositivi.

Giunta alla 23esima edizione, l’iniziativa è promossa da Comune di Milano-Cultura e realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Naturali, con la partecipazione di Coop Culture-Pleiadi, AdMaiora, LOfficina del Planetario, Centro Filippo Buonarroti, Pikaia il portale dell’evoluzione e di Scienza in rete.

“In occasione di questa 23esima edizione – afferma l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi –, abbiamo voluto intitolare la sala della ‘Storia dell’Evoluzione Umana’ ad Anna Alessandrello, conservatrice del Museo di Storia Naturale per oltre 30 anni e scomparsa nel 2024. Paleontologa di grande competenza ed esperienza, Anna Alessandrello si è dedicata negli ultimi anni al riallestimento della splendida sala permanente dedicata alla storia dell’evoluzione umana, inaugurata nel dicembre del 2023. Un progetto che ha entusiasmato e continua ad entusiasmare il pubblico ed è stato molto apprezzato anche dagli studiosi, non solo per i suoi aspetti scientifici e museologici, ma anche per la grande originalità della progettazione, la flessibilità delle strutture, la facilità di manutenzione e l’attenzione per l’accessibilità”.

L’inaugurazione della Sala Anna Alessandrello si terrà domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 12.30, alla presenza dell’assessore Sacchi.

I principi della teoria dell’evoluzione sono sempre gli stessi, ma il racconto si è evoluto nel tempo stimolato dallo sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione. Carta stampata, televisione, radio, internet, podcast e social media raggiungono e coinvolgono oggi pubblici eterogenei per età e interessi. Il primo a capire questa necessità fu proprio Charles Darwin, che scrisse “L’origine delle Specie” con l’obiettivo di renderlo accessibile ad un pubblico ampio. I metodi per raccontare la teoria dell’evoluzione si sono poi modificati nel tempo, aiutando così a spiegare in modo chiaro anche gli aspetti meno intuitivi, per contrastare fraintendimenti e pensieri antiscientifici.

“DARWIN DAY. Raccontare l’evoluzione” parte proprio dal testo di Darwin e rivela come i libri, in particolare i saggi di divulgazione scientifica, siano oggi solo uno dei mezzi di comunicazione della scienza, anche la teoria dell’evoluzione viaggia on line tramite post, video e podcast, di uso più immediato e diffusione più larga, pur con gradi diversi di approfondimento. D’altro canto, musei scientifici, acquari, orti botanici e parchi faunistici continuano a svolgere il loro lavoro di produzione e diffusione della conoscenza nel campo dell’evoluzione biologica, attraverso varie attività di comunicazione scientifica a loro volta in evoluzione.

Nei pomeriggi di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio l’Aula Magna del Museo di Storia Naturale di Milano ospiterà un ciclo di conferenze con divulgatori, giornalisti e professionisti dei musei sul ruolo di post, video, podcast e nuovi percorsi espositivi a fianco di libri e saggi nella comunicazione della scienza.

Le conferenze sono gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento posti. Sarà anche possibile seguire gli interventi in streaming su www.scienzainrete.it.

Nella mattinata di venerdì 13 febbraio il Planetario ospiterà una conferenza (ripetuta, alle 9.30 e 11.30) dedicata in particolare alle scolaresche ma aperta a tutti e a tutte gratuitamente, che affronterà il tema delle origini della vita attraverso lo studio di stelle e meteoriti.

Sabato 14 e domenica 15 giochi, laboratori e visite guidate per adulti e famiglie, gratuiti e su prenotazione, al Museo di Storia Naturale (a cura di Coop Culture-Pleiadi) e all’Acquario Civico (a cura di ADMaiora) racconteranno i meccanismi, i trucchi e le armi segrete dell’evoluzione in modo coinvolgente.

Domenica 15 anche il Planetario “U. Hoepli” offrirà un ciclo di conferenze gratuite su prenotazione (a cura di LOfficina), dedicate alla scoperta del Sole e dei suoi fenomeni più spettacolari, come le aurore e le eclissi all’esterno tredici gigantografie spettacolari e un SUN POINT con telescopi per osservazioni del Sole.

Comune di Milano