Dal 6 al 12 novembre 2025, Milano torna ad essere punto di riferimento per il cinema di genere grazie alla VII edizione di Oltre lo Specchio Film Festival, che si svolgerà presso la sede dell’università R.U.F.A. in piazzale Lugano, 19. Tra le proiezioni più attese la prima mondiale di Salvageland di Lino Cayetano e la prima internazionale di The Caretakers di Shugo Praico.

In programma martedì 11 novembre alle ore 16.30 Salvageland porta sullo schermo un racconto visionario che riflette sul futuro del nostro pianeta. In una cittadina vicino a Metro Manila, un poliziotto e suo figlio devono difendere la stazione locale quando una gang criminale cerca rifugio, tra tensione, legami familiari e un paesaggio vulcanico ostile.

Mercoledì 12 novembre alle ore 16.30 è la volta di The Caretakers, che debutta a livello internazionale con una storia sul tema della memoria e dell’identità. Il film arriva in Italia prima della sua uscita nelle Filippine prevista entro il 2025. Due madri si contendono un terreno ereditato, ma la disputa scatena forze soprannaturali che mettono alla prova i legami familiari e la memoria della terra.

Inoltre, il festival ospita un grande protagonista del cinema internazionale: il regista cinese Chen Xiang, autore del film in concorso The Journey to No End, un viaggio onirico e poetico tra vita e reincarnazione. Il regista incontrerà il pubblico in occasione della proiezione martedì 11 novembre alle ore 20.30.