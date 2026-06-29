Agevolazioni fino al 40% per pacchetti di biglietti per convegni ed eventi

A tre anni dall’introduzione di sconti sui pacchetti di biglietti per chi partecipa a eventi e congressi, la Giunta milanese rimodula le agevolazioni, diversificandoli in base al numero dei partecipanti con l’obiettivo di incentivare in modo ancora più efficace l’utilizzo dei mezzi pubblici e favorire una mobilità sempre più sostenibile.

Il provvedimento aggiorna la misura introdotta nel 2023 alla luce dei risultati positivi della sperimentazione, realizzata in accordo con Trenord. I dati raccolti hanno infatti confermato che le agevolazioni rappresentano uno strumento efficace per favorire l’accesso alla rete integrata del trasporto pubblico e ridurre il ricorso all’auto privata in occasione dei grandi eventi.

La nuova delibera introduce un sistema di sconti progressivi sui pacchetti di biglietti giornalieri e validi per tre giorni STIBM Mi1-Mi3 acquistati dagli organizzatori. L’agevolazione prevista è una riduzione del 15% del costo per pacchetti da 1.000 a 2.499 titoli di viaggio, del 30% per pacchetti da 2.500 fino a 4.999 e del 40% per pacchetti superiori ai 5mila.

Questa modalità consente agli organizzatori di acquistare in anticipo un numero elevato di biglietti a prezzo ridotto da distribuire ai partecipanti, ad esempio integrandoli con il ticket di ingresso all’evento. Un modello che rende più semplice e conveniente scegliere il trasporto pubblico per raggiungere manifestazioni, congressi e appuntamenti di richiamo nazionale e internazionale.

Le nuove agevolazioni saranno attuate attraverso un nuovo accordo con Trenord, valido fino al 31 dicembre 2027, e continueranno a essere riservate agli eventi che rispondono ai criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale per il riconoscimento del patrocinio e del sostegno alle iniziative di interesse pubblico.

“La nostra città è molto apprezzata nel settore del turismo business e congressuale – commentano le assessore Arianna Censi (Mobilità) e Martina Riva (Sport e Turismo) – e il Comune ha interesse a incentivare i grandi eventi di richiamo internazionale ad esso legati. Prevedere questo tipo di incentivi rende la nostra città più attrattiva, promuovendo nel contempo una mobilità sostenibile, con lo scopo di ridurre traffico ed emissioni”.