3° Festival del Made in Lombardia, “Giovani e mestieri: costruire il futuro”

Mercoledì 11 novembre 2026 Triennale Milano, in viale Emilio Alemagna 6, ospiterà l’incontro “Giovani e mestieri: costruire il futuro”, in programma dalle ore 17.30 nel Salone d’Onore, al primo piano, nell’ambito del 3° Festival del Made in Lombardia – “Creators. Da sempre.”, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Triennale Milano.

L’appuntamento chiuderà una giornata che vedrà protagoniste le scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia, con un programma riservato a studenti, studentesse e docenti: visite guidate al Museo del Design Italiano di Triennale Milano, il laboratorio di ecodesign “Matì, Design da toccare” con il collettivo ilVespaio, l’incontro con gli Artigiani della qualità e i talk dei Creators Daniele Busi, Federica Pessina, Lorenzo Franchini (Collanine Colorate) e Max Maiorino.

Dalle ore 17.30 alle 18.00, il giornalista Nicola Porro intervisterà Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, sui temi dell’artigianato, dello sviluppo economico e del futuro del manifatturiero lombardo.

Alle ore 18.00 l’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, e di Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia. Successivamente, Sara Merigo, Amministratore Delegato dell’Istituto Piepoli, presenterà la ricerca “Giovani e mestieri”, dedicata alla percezione dell’artigianato tra i giovani lombardi, alle aspettative delle nuove generazioni e alla disponibilità a considerare questo ambito come scelta professionale.

A seguire la Dott.ssa Annalisa Chirico modererà il talk con Bernardo Sofia, Vicepresidente Nazionale della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa; Eugenio Massetti, Vicepresidente Vicario di Confartigianato Imprese; Matia Bonato, artigiano responsabile produzione biciclette presso Biciclette Rossignoli; Veronica Ferrazza, artigiana arrotina presso Coltelleria Ferrazza. Al centro del confronto i temi del ricambio generazionale, della formazione, del mismatch tra domanda e offerta di competenze, dell’innovazione, della sostenibilità e delle prospettive di competitività del sistema artigiano e manifatturiero lombardo.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link: https://www.festivaldelmadeinlombardia.it/registrati