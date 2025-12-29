Milano Eventi

Nel Cortile d’Onore il tradizionale appuntamento musicale aperto al pubblico

Milano, 29 dicembre 2025 – È con gli auguri musicali delle quattro bande cittadine che giovedì 1° gennaio, alle ore 11, nel Cortile d’Onore di Palazzo Marino, sarà dato il benvenuto al nuovo anno.

La Banda Musicale della Polizia Locale, la Banda de I Martinitt, la Banda di Crescenzago e la Banda d’Affori si esibiranno per circa un’ora davanti a cittadine e cittadini in un ampio repertorio, aperto dall’Inno nazionale, alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo.

Le Bande che si esibiranno hanno un ruolo importante nella storia musicale di Milano: il Corpo Musicale di Crescenzago e la Banda d’Affori sono insigniti dell’Attestato di Civica Benemerenza e la Banda d’Affori, nel 2023, ha compiuto 170 anni.

Sempre a Palazzo Marino sarà possibile visitare, anche a Capodanno, la mostra gratuita che viene allestita ogni anno in Sala Alessi, il grande e storico salone di rappresentanza del Comune di Milano.

Quest’anno, fino all’11 gennaio 2026, sarà possibile ammirare dalle 9:30 alle 20 (ultimo ingresso mezz’ora prima), uno dei più grandi capolavori del Rinascimento italiano: il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata).

