A Milano per la serata finale degli I-Days tra ottima musica e sostenibilità

Si chiude il 15 luglio la kermesse di musica internazionale I-Days Milano Coca-Cola 2023. In programma una line-up imperdibile negli spazi dell’Ippodromo La Maura.

Il Consorzio CIAL, nell’ambito del progetto Ogni Lattina Vale (Every Can Counts), promuove un’iniziativa di recupero delle lattine in alluminio per bevande consumate negli spazi della manifestazione.

I-Days Milano Coca-Cola 2023, il festival italiano di riferimento per tutti gli amanti della musica indipendente, si appresta a vivere la sua serata conclusiva. L’appuntamento è per sabato 15 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano.

Davvero imperdibile la line-up firmata da Live Nation, azienda leader nell’organizzazione di spettacoli dal vivo, in partnership con Coca-Cola. Si alternano sul palco gli Arctic Monkeys (una delle band inglesi più influenti degli ultimi decenni, con oltre 25 milioni di copie vendute), The Hives (l’esplosiva band svedese) e gli Omini (reduci dal successo di XFactor, sono tra i nomi più in vista della nuova generazione di rock band).

Si chiude così una edizione degli I-Days che nei giorni scorsi (nelle tappe del 22-24 giugno e del 30 giugno-2 luglio) ha già visto sul palco alcuni tra i più importanti nomi della musica internazionale, tra cui Florence + The Machine, Rosalia, The Black Keys, Liam Gallagher, Red Hot Chili Peppers… impossibile citarli tutti.