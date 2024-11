In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l’Amministrazione comunale torna con una nuova edizione di “Stiamo al Passo”, insieme per l’inclusione, per presentare alla cittadinanza una serie di eventi organizzati e promossi dalle tante realtà e associazioni che da tempo operano sul territorio nell’ambito della disabilità.

“È un’occasione arricchente per tutti, per condividere le buone esperienze di inclusione presenti sul territorio, Un appuntamento atteso, un momento importante di festa, che rimette in campo la sfida di far diventare sempre di più le persone con disabilità parte attiva in ogni ambito della vita sociale”, ha dichiarato l’assessore al Welfare e Terzo Settore Riccardo Visentin.

Si partirà martedì 26 novembre 2024, alle ore 17,45 al Pertini con la presentazione delle inizative da parte dell’assessore al Welfare e Terzo Settore Riccardo Visentin e a seguire l’inaugurazione della mostra di arti grafiche Il Tempo e i suoi regali di Daniela Carcano, illustrata dal gruppo guida di Arcipelago Anffas, che rimarrà aperta dal 27 Novembre a 6 Dicembre 2024.

Venerdì 29 novembre 2024, alle ore 20.30, presso il Cinema Teatro Pax, si terrà lo spettacolo Armonie senza confini, a cura di Anffas in collaborazione con CDD Ipis, Orsa/Progetto A e Progetto Danza.

La serata vedrà la presentazione di: Voci dall’orto, un percorso di ortoterapia a cura CDD IPIS in collaborazione con il Rotary Club Milano Nord Ovest; Il tempo e i suoi regali, la narrazione dell’opera di Daniela Carcano Inclusione a cura del gruppo guide Arcipelago AnffasNordMilano; la rappresentazione di Opera lirica a cura di Arcipelago AnffasNordMilano con la partecipazione del baritono Massimo Marotta; Non rubateci i sogni, illustrazione dei percorsi di consapevolezza attraverso l’arteterapia a cura degli educatori di Orsa e progetto A nella scuola Mazzini e uno Spettacolo di danza della scuola “Progetto Danza” Bresso.

Domenica 1 dicembre 2024, presso la Parrocchia San Pio X, alle ore 9.45, verrà celebrata la S. Messa in linguaggio facile da leggere a cura di Arcipelago AnffasNordMilano e con interprete LIS dell’Associazione Sordi Cinisello.

Lunedì 2 dicembre 2024, presso l’Istituto scolastico Zandonai Garcia Villas, alle ore 10,30, si terrà Identikit di un desiderio, una rappresentazione a cura del laboratorio teatrale del centro diurno disabili IPIS. Riservato agli studenti.

Mercoledì 4 dicembre 2024, dalle ore 17.00 alle 20,30 presso FormOfficina, condivisione di esperienze e racconti, a seguire aperitivo preparato dai ragazzi. Alle ore 21.00, presso la Fondazione Mazzini si terrà l’incontro di informazione e confronto Cosa fare e quali opportunità, sul tema dell’orientamento post scolastico per le persone disabili.

Ultimo appuntamento, venerdì 6 dicembre 2024, presso il Pertini, alle ore 18:00: Con la testa e con il cuore si va ovunque, incontro con Giusy Versace, atleta paralimpica, conduttrice televisiva e politica italiana.

Il programma completo dell’edizione “Stiamo al Passo” è pubblicato sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.