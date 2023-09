No parking day Milano

Milano Green Week 2023. Domenica 24 settembre sarà ‘No parking day’, le persone al posto delle auto in nove strade nei nove Municipi

L’assessora Grandi inaugura la giornata alle ore 10 nel Municipio 1, da lì ogni ora in tutte le località: “Iniziativa che coniuga partecipazione e condivisione, all’insegna della tutela ambientale e della qualità della vita nella nostra città”

Domenica 24 settembre a Milano sarà ‘No parking day’: nove strade nei nove municipi, libere dalle auto in sosta, saranno dedicate a laboratori, performance, presentazioni e molte attività educative e di intrattenimento, grazie alle associazioni del territorio.

Il ‘No parking day’, voluto e promosso dall’Assessorato all’Ambiente e Verde del Comune di Milano e realizzato grazie al prezioso contributo dei Municipi, rientra nella Milano Green Week 2023, che apre ufficialmente martedì 26 settembre portando in tutta città oltre 350 appuntamenti.

“Per un giorno nove strade-simbolo saranno restituite a cittadini e cittadine tornando a essere bene comune – spiega l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi che domenica visiterà tutte le località –. Occuperemo lo spazio delle auto, che sembra piccolo ma piccolo non è, con attività, stand, performance grazie all’impegno delle associazioni e dei municipi, dimostrando quante cose si possono fare in una strada di quartiere quando è libera e fruibile. Abbiamo voluto fortemente questa giornata, che idealmente da il ‘la’ alla Milano Green Week, perché rappresenta in sintesi il senso della settimana: partecipazione e condivisione, all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità. Inoltre per alcune di queste strade stiamo già lavorando perche diventino definitivamente pedonali.”

Ecco la mappa delle nove strade protagoniste del ‘No parking day’ (in parentesi l’orario di visita dell’assessora Elena Grandi): via Cesare da Sesto, nel Municipio 1 (ore 10); via Cristoforo Gluck, nel Municipio 2 (ore 13); via Claudio Monteverdi, nel Municipio 3 (ore 12); viale Campania, nel Municipio 4 (ore 11); via Gentilino, nel Municipio 5 (ore 18); via Zuara, nel Municipio 6 (ore 17); via Anselmo da Baggio, nel Municipio 7 (ore 16); via Castellino da Castello, nel Municipio 8 (ore 15); via Pepe, nel Municipio 9 (ore 14).

I dettagli del programma

In ciascuna delle nove vie, Amsa sarà presente con il proprio personale per promuovere pratiche ambientali sostenibili e migliorare sempre di più la raccolta differenziata. Presso ogni punto saranno messi a disposizione contenitori per la raccolta differenziata di pile esauste e RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di piccole dimensioni (come tablet, smartphone, caricabatterie, mouse, asciugacapelli o robot da cucina), per incentivare il recupero e il riciclo dei dispositivi elettronici. Inoltre, Amsa distribuirà gratuitamente sacchetti di compost biologico prodotto da A2A Ambiente, fertilizzante domestico ecologico per migliorare il terriccio per le piante, e dei gadget porta sacchetti per raccogliere le deiezioni canine.

Ufficio stampa Comune di Milano