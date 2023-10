Italy Discovery & Countryside presenta il Convegno Internazionale sull’eccellenza del turismo rurale italiano e la valorizzazione dei territori lombardi a Trezzo sull’Adda e Franciacorta.

Villa Cavenago, Trezzo sull’Adda, 6 ottobre 2023. Franciacorta (riservato a buyer e operatori), 7 ottobre 2023

Milano, 03 ottobre 2023 – Italy Discovery & Countryside, l’innovativa piattaforma digitale dedicata alla promozione e al consolidamento dei servizi e delle strutture del mondo agrituristico ed agroalimentare, è entusiasta di annunciare il Convegno Internazionale “La campagna, straordinaria risorsa del turismo ricettivo”. L’evento, patrocinato da Il Ministero del Turismo, Città di Trezzo sull’Adda, Il Ministero della Cultura, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’UNESCO e l’Agenzia Nazionale del Turismo, si svolgerà il 6 ottobre presso Villa Cavenago a Trezzo sull’Adda e si concluderà il 7 ottobre nelle suggestive terre di Franciacorta.

Il Convegno Internazionale – articolato su due giornate con una fitta serie di interventi – rappresenta un’importante iniziativa nell’ambito della tutela e della valorizzazione del territorio nazionale e nella promozione del turismo esperienziale nelle campagne italiane.

Nella prima giornata presso Villa Cavenago a Trezzo sull’Adda, l’attenzione sarà focalizzata sull’impegno del governo verso le nuove frontiere del turismo d’eccellenza e sull’importanza dell’innovazione tecnologica legata al turismo sostenibile a supporto della nuova politica di valorizzazione dei territori. Tra i temi del convegno, “La Cultura e la Coltura”; “Il Soggiorno nei campi e nelle fattorie”; “l’Italia dei borghi e delle dimore d’epoca, dei piccoli centri rurali, delle eccellenze produttive italiane sui nostri territori”; “Gli eventi, le sagre paesane, la cultura del territorio, l’arte e la bellezza diffusa, salute e sport”; “la cucina contadina di qualità”; “I percorsi esperienziali”.

A introdurre il convegno sarà il responsabile del progetto Italy Discovery & Countryside, Roberto Perticone. Attesi sulle sponde dell’Adda per l’incontro, tra gli ospiti illustri anche il ministro del Turismo Daniela Santaché e della Protezione civile Nello Musumeci e i sottosegretari Luigi D’Eramo (Agricoltura) e Paola Frassinetti (Istruzione). All’evento parteciperanno anche gli assessori regionali Lombardia Alessandro Beduschi (Agricoltura), Franco Lucente (Trasporti), Francesca Caruso (Cultura), Simona Tironi (Istruzione, Formazione e lavoro), Giorgio Maione (Ambiente); il vicepresidente regionale Marco Alparone, e presidente del Consiglio regionale lombardo Federico Romani, che saranno accolti dal sindaco del Comune di Trezzo sull’Adda Silvana Centurelli. Prima del convegno i partecipanti faranno un tour a Cassano per visitare Villa Borromeo e il castello con il sindaco di Cassano d’Adda Fabio Colombo e l’assessore della Cultura Antonio Capece che parteciperanno all’evento.

La seconda giornata di lavoro congressuale sarà invece dedicata ai buyer italiani ed esteri specializzati nel countryside, agli operatori italiani di incoming, alle agenzie esperte di organizzazioni di matrimoni e agli specialisti del settore M.I.C.E. Il programma include visite al Villaggio di Crespi d’Adda Patrimonio dell’UNESCO e al Castello di Cassano d’Adda, seguite da un tour di navigazione sul Lago d’Iseo e una degustazione di vini e olio locali nelle cantine e cascine di Franciacorta.

“Siamo profondamente grati per il sostegno dei nostri patrocinanti e partner, che contribuiscono a rendere possibile questo evento. Le due giornate di congresso rappresentano un’occasione unica per esplorare le nuove frontiere del turismo d’eccellenza, promuovere l’innovazione tecnologica nel turismo sostenibile e valorizzare il ricco patrimonio delle campagne italiane. Siamo entusiasti di condividere questa esperienza con i partecipanti e di contribuire alla creazione di un nuovo modello di turismo esperienziale, grazie anche alla collaborazione delle istituzioni e degli operai del settore”, afferma Roberto Perticone, Presidente di Italy Discovery & Countryside.

L’obiettivo di Italy Discovery & Countryside è da sempre quello di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale attraverso la valorizzazione dei borghi e delle campagne italiani, nonché promuovere il turismo esperienziale e di qualità. La piattaforma offre informazioni, proposte e servizi per esaltare il turismo in tutte le stagioni, compresi borghi storici, pittoreschi paesini, castelli, campagne, terre alte, fiumi e laghi. Questo contribuisce alla creazione di un vero e proprio ecosistema di rete, anche attraverso l’organizzazione di convegni di networking – come questo – in cui enti, aziende locali e buyer nazionali ed internazionali possono incontrarsi per creare nuove sinergie e individuare nuovi spazi di mercato legati alla scelta delle campagne e alle loro caratteristiche ed opportunità.

Italy Discovery & Countryside continua ad impegnarsi costantemente nel razionalizzare e condividere con tutti gli attori coinvolti nelle campagne italiane gli aspetti più significativi e qualificanti della promozione turistica del territorio. La piattaforma ha già stretto partnership con Federalberghi, Coldiretti a Verona e Terra Viva a Trezzo sull’Adda.