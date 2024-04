Walking Day Spring Edition rimette in moto i milanesi

5 chilometri – o 10 per chi è più resistente – sono la proposta del Walking Day Spring Edition,

la manifestazione che da tre anni, all’inizio della primavera, rimette in moto i milanesi e le milanesi di ogni età che amano muoversi praticando un’attività fisica dolce e particolarmente benefica come il cammino.

Ad accogliere i camminatori per il terzo anno consecutivo sarà il Parco delle Cave, uno dei polmoni verdi della parte ovest di Milano, tra i più curati e attrezzati della città e caratterizzato da stagni, boschi, corsi d’acqua, grandi varietà floro-faunistiche e agevoli sentieri.

Per chi non lo conosce, un ambito davvero bello, tutto da scoprire. La location della manifestazione è in corrispondenza di via Cancano, all’ingresso del Parco da via Forze Armate, con comodo parcheggio.

La partenza della camminata a carattere non competitivo – uno o due giri (a scelta) del percorso interno al Parco delle Cave – verrà data alle ore 16.00 di sabato 20 aprile e sarà preceduta da un adeguato e vivace riscaldamento guidato da parte di esperti istruttori di walking.

Per il terzo anno il Walking Day Spring Edition va a raddoppiare in primavera il tradizionale Walking Day autunnale nel Centro Storico di Milano (quest’anno si disputerà il 27 ottobre): entrambe le manifestazioni vogliono differenziarsi dai tanti eventi di corsa in cui i camminatori vengono coinvolti a corollario, proponendo invece attenzione solo a questi ultimi: l’unica regola che al Walking Day viene chiesto di rispettare è infatti quella di non correre.

Walking Day Spring Edition: quota d’iscrizione

Le iscrizioni

Possono essere effettuate online sul sito dell’evento – walkingday.it – entro le ore 14.00 di giovedì 18 aprile; successivamente si potrà iscriversi direttamente al Parco delle Cave sabato 20 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 presso il Promo Point dedicato all’evento.

A ogni iscritto saranno consegnati il pettorale, una maglietta in tessuto tecnico e una sacca-gara con l’occorrente per il ristoro.

Le quote d’iscrizione

Sono di 7 euro per gli adulti (+ di 13 anni), di 5 euro per i ragazzi (da 5 a 12 anni) accompagnati da maggiorenni (un adulto per ogni ragazzo) e di 1 euro per i bambini (da 0 a 4 anni; per loro solo pettorale e pacco ristoro).