Un nutrito plotone di amanti della camminata ha riempito, per l’edizione primaverile del Walking Day, gli ampi sentieri fioriti del Parco delle Cave, splendido polmone verde del Municipio 7, prima periferia ovest di Milano, non lontano da altri due ambiti di grande pregio naturalistico come il Boscoincittà e il Parco di Trenno, che saranno poi collegati, a distanza di un giorno, domani, dalla Corsa dei Tre Parchi.

Al Parco delle Cave correre non era invece consentito, in un festival del walking in cui si sono cimentati molti esperti della camminata veloce, più impegnati nella cura del gesto tecnico e orientati a coprire la distanza più lunga, di 10 km, che ha visto una partecipazione femminile particolarmente nutrita, ma anche tantissimi – singoli o in gruppi famigliari – semplicemente al passo, a “godersi il panorama” lungo i 5 km del percorso più breve.

Il Walking Day Milano Spring Edition – alla terza edizione e anticipatore della più consolidata edizione stracittadina che tornerà nel primo autunno – si è confermato evento gradito agli appassionati della dolce e salutare attività del cammino, sempre più diffusa ad ogni livello di pratica, in particolare dopo le traumatiche chiusure imposte dalla recente pandemia.

La manifestazione lascia dunque gli spazi verdi della periferia e replica ad ottobre, precisamente il 27, in pieno Centro di Milano. Il Walking Day torna con la partenza in Piazza San Babila, proprio come lo scorso anno.