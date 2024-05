Milano, 9 maggio 2024 – Lidia Dice…, associazione no profit a supporto di giovani e minoranze, presenta Standard Nights/01 il 20 maggio 2024 a Milano nella splendida cornice di Moiré Gallery (via Borgonuovo, 5). Una serata a sostegno dell’associazione Anime Invisibili, fondata recentemente da Pasquale Guadagno in onore della madre Carmela Cerillo, vittima di femminicidio.

Lidia Dice… inaugura la prima serata del nuovo format Standard Nights offrendo uno spazio di visibilità a una nuova associazione a supporto delle vittime di violenza: Anime Invisibili. Pasquale Guadagno, presidente e fondatore di questa realtà, e la sorella Annamaria sono rimasti orfani nel 2010 quando la madre Carmela Cerillo è stata uccisa per mano del marito.

La serata verrà aperta da Lidia Carew, fondatrice di Lidia Dice… Seguirà un dialogo aperto tra Pasquale Guadagno e Stefania Crespi, Avvocata penalista specializzata in reati contro la famiglia. Si affronteranno diversi temi legati alla violenza, quali sono i segnali che devono mettere in allerta, suggerimenti su come intervenire, sia dal punto di vista delle vittime che dei familiari, fornendo anche una fotografia della situazione legislativa italiana sul tema.

Chiuderà la serata la performance musicale di Margherita Principi, giovane artista che presenterà il suo nuovo singolo di prossima uscita.

“La missione di Lidia Dice… è quella di dar voce a chi ha l’ardore di superare le difficoltà della vita e, al contempo, costruire qualcosa di grande”, ha dichiarato Lidia Carew, performer, imprenditrice sociale e fondatrice di Lidia Dice… “Quando mi hanno raccontato la storia di Pasquale Guadagno e quello che stava creando, ho percepito subito una sinergia con la nostra attività e ho scelto di dedicargli il primo palco delle Standard Nights per dare luce alla sua nuova impresa”.

“Mia sorella Annamaria e io abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’invisibilità dell’essere orfani di femminicidio, per questo intendiamo offrire tutto il supporto possibile a coloro che rimangono e che vedono il proprio futuro sgretolarsi a causa di un destino deciso da altri.”, ha raccontato Pasquale Guadagno, fondatore e presidente di Anime Invisibili. “L’associazione nasce dalla necessità di voler aiutare la collettività sopperendo alle mancanze delle istituzioni e fornendo aiuti concreti a chi vive un momento così tragico, offrendo una via per ricostruire e ritrovare speranza”.

A tutti coloro che parteciperanno verrà richiesta una donazione libera che verrà devoluta per sostenere l’attività di Anime Invisibili.

Le Standard Nights di Lidia Dice… sono conversazioni con chi ha scardinato l’uniformità dei modelli prestabiliti e ne ha creati di nuovi. Vogliono raccontare la società nella sua complessità con grandi protagonisti che danno voce al mondo contemporaneo senza ideologie, polarizzazioni e semplificazioni, offrendo una “cittadinanza narrativa” a tutti i modi di vivere la realtà. Si rivolgono a un pubblico che spesso non vede rappresentazione adeguata nei media tradizionali: i giovani, le donne, le minoranze di tutti i tipi. Più in generale a chiunque abbia voglia di ascoltare un racconto della realtà libero, coraggioso, contemporaneo, con un finale aperto da scrivere insieme.