Gianluca Grignani in concerto domani all’Alcatraz di Milano

Dopo il grande successo delle prime due date sold out tenutesi il 29 marzo al Fuori Orario di Taneto (Reggio Emilia) e il 30 marzo al Mamamia di Senigallia (Ancona), prosegue “Residui di Rock’n’Roll”, il tour di Gianluca Grignani nei principali club italiani.

Gianluca Grignani sarà in concerto domani, mercoledì 3 aprile, all’Alcatraz di Milano (opening act Francesca De Bonis) e giovedì 4 aprile al Milk di Torino.

Una serie di appuntamenti speciali in location che accentuano il carisma di Grignani e che sono state scelte per permettere al pubblico di riunirsi, grazie alla musica, in un imperdibile incontro con il cantautore eclettico ed elettrico.

Un tour pensato per ripercorrere la sua trentennale carriera, con tutto il pubblico in piedi pronto a saltare sulle note rock di Grignani. Un rock che Gianluca ha plasmato a suo modo e lo accompagna sin dai suoi esordi.

Ad unire chi è sul palco e gli spettatori una scaletta ricca di hit da cantare tutti insieme a squarciagola e di grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana, da “Destinazione Paradiso” a “La mia storia tra le dita”, passando per “La fabbrica di plastica”.

Ad accompagnare Gianluca Grignani sul palco la band composta da Salvatore Cafiero (chitarra solista e cori), Frè Monti (chitarre e cori), Valerio Combass (basso), Luigi Russo (tastiere) e Antonio De Marianis (batteria).

Di seguito le prossime date del tour, prodotto da Barley Arts:

3 aprile – Milano – Alcatraz

4 aprile – Torino – Milk

11 aprile – Modugno (Bari) – Demodè Club

18 aprile – Ciampino (Roma) – Orion Live Club

20 aprile – Pordenone – Capitol

23 aprile – Pozzuoli (Napoli) – Duel Live

26 aprile – Padova – Hall

28 aprile – Firenze – Viper

I biglietti del tour sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e su Ticketmaster.it.

I biglietti per la data di Ciampino (Roma) sono acquistabili solo su Ticketone.it.

Ph: SteBrovetto