Al via la nuova stagione del Cinema nel Parco di Villa Ghirlanda

E’ tutto pronto all’arena cinema nel Parco di villa Ghirlanda per la rassegna all’aperto. La prima proiezione è prevista per lunedì 10 giugno, per un totale di 17 titoli in questo mese. Prende così avvio la 47° edizione della tradizionale proposta di film sotto le stelle nel cuore di Cinisello Balsamo che terrà compagnia ai cinisellesi fino agli inizi di settembre.

L’appuntamento con il variegato palinsesto di pellicole in alta definizione, tra prime visioni e proposte dell’ultima stagione per tutte le età, è tutte le sere della settimana, alle ore 21.30.

Per i più piccoli, ogni mercoledì, prima della proiezione, spazio a laboratori creativi compresi nel costo del biglietto d’ingresso.

Il programma, definito al momento fino al 30 giugno, si apre con le proiezioni rientranti nella terza edizione dell’iniziativa Cinema in festa con ingresso a € 3,50. Lunedì 10 il film drammatico Challengers di Luca Guadagnino; martedì 11 The Holdovers di Alexander Payne, pellicola che vanta un Oscar per la miglior attrice non protagonista, e il 12 giugno spazio all’animazione con Kung Fu Panda 4.

Da giovedì 13 a domenica 16 The animal kingdom che ha ricevuto 12 candidature ai 49° Premi César aggiudicandosene cinque (in replica ancora il 22 e 23 giugno). Lunedì 17 giugno Il gusto delle cose con Juliette Binoche. Martedì 18 giugno la pluriacclamata pellicola di Paola Cortellesi C’è ancora domani e mercoledì 19 torna l’animazione con Mary e lo spirito di mezzanotte anticipato dal primo laboratorio creativo in programma, alle ore 20.30.

Il 20 giugno poi Ghostbusters – Minaccia glaciale e venerdì 21 ancora cinema italiano con Antonio Albanese e Virginia Raffaele in Un mondo a parte. L’ultima settimana del mese si apre con Cattiverie a domicilio, quindi Perfect days di Wim Wenders, pluripremiato autore de Il cielo sopra Berlino. Mercoledì 26 giugno, Garfield – Una missione gustosa con laboratorio creativo dalle ore 20.30, giovedì 27 giugno Furiosa – A Mad Max Saga; venerdì 28 Palazzina Laf di Michele Riondino con Elio Germano; sabato 29 La zona d’interesse, vincitore di due premi Oscar: miglior film internazionale e miglior sonoro, e a chiudere, domenica 30 giugno, La sindrome degli amori passati.

Prezzi del Cinema nel Parco di Villa Ghirlanda: Intero 6,50 euro; Ridotto 5,00 euro (over 65, under 12, possessori +Teca); Tessera 12 ingressi 40,00 euro; Promozione film italiani ed europei ingresso unico euro 3,50.

Info: 324.8370947 oppure 346.7615096.

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.

Il calendario della rassegna è pubblicato sul sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it. Seguiranno periodici aggiornamenti con le nuove programmazioni.