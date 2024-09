3 settembre 2024 – La cultura protagonista a Cinisello Balsamo da questo mese di settembre. Diversi gli eventi che si svolgeranno in città e che andranno ad animare varie location fino alla fine del 2024.

Per incominciare c’è l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza. Dal 13 al 29 settembre visite guidate, mostre, dibattiti, concerti e molto altro nelle sedi storiche cittadine coinvolte: Villa Ghirlanda Silva, Villa di Breme Forno e Villa Casati Stampa. Quest’ultima propone inoltre Incontri in Villa; da domenica 15 settembre la V edizione di “Una Ghirlanda di libri”, la fiera del libro del Nord Milano; dal 19 al 28 settembre DI-market e le creazioni di donne artigiane, infine, “Dare speranza al futuro”.

Villa Ghirlanda, da sabato 28 settembre a domenica 6 ottobre, ospita la mostra antologica di Agostino Gagliardi dal titolo “L’arte nel riciclo”. Villa Forno, sabato 14 e domenica 29 settembre, accoglie gli ultimi appuntamenti rientranti nel calendario di eventi organizzati per il bicentenario della morte di Lord Byron approfondendo il rapporto con Ludovico Di Breme. Le prenotazioni saranno attive da mercoledì 4 settembre.

Il Pertini da venerdì 13 a domenica 15 settembre sarà la sede della prima edizione di Il Pertini Comics, un intero week-end dedicato al fumetto con incontri, laboratori e una mostra delle opere dei fumettisti partecipanti alla manifestazione.

Sabato 28 settembre, approda a Cinisello Balsamo, all’Arena Cinema del Parco di Villa Ghirlanda, “Parole e Note – Live”: un progetto che unisce le parole, la musica e le immagini in un modo totalmente nuovo. Un’iniziativa di Maurizio Rossato che include l’omonimo album vol. 1,2,3, “La poesia delle fiabe”, il libro e lo spettacolo Live.

“Sta per prendere il via il calendario culturale di Cinisello Balsamo che coinvolgerà i cittadini di tutte le età in diversi appuntamenti pensati il gusto di ognuno. L’ormai immancabile appuntamento con Ville Aperte, con il quale dialogano una serie di altri eventi che si svolgono in contemporanea e, in alcuni casi, proseguono poi, autonomamente fino alla fine dell’anno e anche agli inizi del 2025: la prima edizione di Il Pertini Comics, Urban Opera e Parole e Note. – Ha commentato l’assessore alla Cultura Daniela Maggiche ha aggiunto: “Tutti gli appuntamenti che presentiamo oggi sono iniziative culturali tra storia e innovazione: non mancheranno le inaugurazioni di mostre, le presentazioni di libri e dibattiti di approfondimento, concerti e spettacoli, oltre alle immancabili visite guidate. Un programma variegato che andrà man mano ad arricchirsi con nuove proposte”.