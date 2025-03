“Soffio di primavera”, XII edizione

Sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, dalle ore 10 alle 18, Villa Necchi Campiglio a Milano ospiterà la XII edizione di Soffio di primavera, la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per dare il benvenuto alla bella stagione in arrivo.

Una trentina di vivaisti accuratamente selezionati proporranno in vendita ellebori, bergenie, primule, viole e ciclamini, camelie, viburni, gelsomini e ciliegi da fiore, ma anche piante aromatiche per le insalate, piante da orto annuali, erbacee perenni, arbusti coprisuolo, arbusti a fiore e sempreverdi, conifere, piante rustiche da ingresso e da cortile, come aspidistre, liriopi, convallarie e felci, cactacee e bulbose, in fioritura tra fine inverno e inizio primavera, nonché piante spontanee per usi officinali e alimurgici. Tra gli stand il pubblico troverà, inoltre, concimi e biostimolanti naturali, attrezzi per il giardino e l’orto – come forbici per la potatura di altissima qualità -; arredi e idee per architetture in legno e vetro su misura, giardini d’inverno e cabanes; libri di giardinaggio e portagioie in legno di camelia.

Edizione 2025

L’edizione 2025 sarà dedicata alla Camellia Japonica, splendida pianta ornamentale di provenienza orientale, che la vedrà protagonista di una mostra del fiore reciso – in collaborazione con la società della Camelia APS -, di un ciclo di laboratori specifici sulla sua coltivazione, di incontri e degustazioni di varie tipologie di tè, prodotto con i germogli della Camellia sinensis, a cura di Chiara Maffei di Campo di Te, piantagione sulle sponde del Lago di Lugano, nella località di Vico Morcote.

Non mancheranno come di consueto i workshop dedicati alle attività primaverili per la cura di giardini e terrazzi durante i quali un professionista del settore offrirà suggerimenti e consulenze personalizzate, nonché i laboratori sulla potatura di ortensie quercifoglie, a cura della vivaista Saskia Pellion di Persano.

Molto attesi saranno inoltre gli incontri: La camelia, coltivazione e cenni storici, a cura di Andrea Corneo, presidente della Società italiana della Camelia e del vivaista Paolo Zacchera, specializzato e appassionato di camelie, e Il paesaggista si racconta con l’architetto Filippo Pizzoni e Susanna Magistretti, presidente della Cooperativa sociale Cascina Bollate Onlus, il vivaio del carcere di Bollate, in dialogo sul mestiere di giardiniere.

Infine, un giro tra gli espositori in compagnia del giardiniere del FAI Umberto Giolli sarà fonte per i visitatori di preziosi Consigli per gli acquisti, ad esempio sui terricci più indicati in base alle esigenze di collocazione ed esposizione delle piante, in vaso o in terra.

“Soffio di primavera” – Il programma completo di incontri e laboratori:

Sabato 15 marzo

Ore 10.15: “Terrazzi e piccoli giardini”, laboratorio sulla cura e manutenzione primaverile;

Ore 11.30: “La potatura delle ortensie quercifoglie”, workshop a cura di Saskia Pellion di Persano;

Ore 15: “a camelia: storia e coltivazione dell’antica pianta giunta dall’Oriente”, incontro a cura di Andrea Corneo e Paolo Zacchera;

Ore 16: “Consigli per gli acquisti”, visite ragionate agli stand con Umberto Giolli.

Domenica 16 marzo

Ore 10.15: “La potatura delle ortensie”, corso di potatura delle ortensie;

Ore 11.30: “Consigli per gli acquisti”, visite ragionate agli stand con Umberto Giolli;

Ore 11.30: “Il paesaggista si racconta”, con Filippo Pizzoni e Susanna Magistretti sul mestiere di giardiniere;

Ore 14: “Terrazzi e piccoli giardini”, laboratorio sulla cura e manutenzione primaverile.