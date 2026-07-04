Salute e Benessere

Fentanyl: Iss, furto fiale fatto molto grave, massima attenzione

Foto di CronacaMilano CronacaMilano2 ore fa
130 minuto di lettura
Fentanyl furto

Il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto presso la Farmacia dell’Ospedale Israelitico, l’Istituto Superiore di Sanità: “E’ un episodio di particolare gravità, che richiede la massima attenzione da parte delle autorità competenti”. È il commento di Simona Pichini, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, che sottolinea come “Si tratta di un evento grave, ma circoscritto, che non modifica il quadro complessivo della gestione e del controllo degli oppioidi ad uso medico nel nostro Paese”.

Il fentanyl è un farmaco indispensabile nella pratica clinica per il trattamento del dolore severo oncologico e per l’impiego in anestesia, spiega l’esperta, ma il suo elevato potenziale di abuso impone rigorose misure di controllo lungo tutta la filiera di approvvigionamento, distribuzione e utilizzo.

Proprio per questo, dal 2024 l’Italia ha rafforzato le attività di prevenzione attraverso un Piano nazionale dedicato al contrasto dell’uso improprio del fentanyl e degli altri oppioidi sintetici, sviluppato con il coordinamento delle istituzioni competenti -. Il Piano prevede il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio degli eventi sentinella, il rafforzamento della collaborazione tra autorità sanitarie e forze dell’ordine, la sensibilizzazione degli operatori sanitari e il consolidamento dei sistemi di allerta rapida.

L’episodio odierno conferma la necessità di mantenere elevato il livello di vigilanza, ma non indica un cambiamento dello scenario nazionale. Il fenomeno è costantemente attenzionato dalle istituzioni e, allo stato attuale, risulta monitorato e contenuto grazie alle misure di prevenzione e controllo già attive.

L’Istituto Superiore di Sanità – conclude il presidente dell’Iss Rocco Bellantone -, continuerà a collaborare con il Dipartimento delle Politiche Contro la Droga ed altre dipendenze, il Ministero della Salute, le Regioni, le Forze dell’ordine e la Direzione Centrale Servizi Antidroga e tutti gli enti coinvolti per garantire il monitoraggio continuo del fenomeno, supportare le attività di prevenzione e assicurare la tutela della salute pubblica”.

Foto di CronacaMilano CronacaMilano2 ore fa
130 minuto di lettura
Foto di CronacaMilano

CronacaMilano

Articoli Correlati

Tumori bassa istruzione

Tumori: un quarto delle morti in Italia associato a bassa istruzione

2 Febbraio 2024 16:05
Bufale nel piatto questionario fake news alimentazione

Bufale nel piatto, italiani promossi ‘con riserva’ sulle fake news sul cibo

4 settimane fa
Vaccini studio

Vaccini: il tempo tra le dosi può fare la differenza

28 Agosto 2025 11:48
fibromialgia Paderno Dugnano

Fibromialgia malattia di genere?

8 Settembre 2023 17:48
Pulsante per tornare all'inizio