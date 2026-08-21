Cos’è la difterite: sintomi, cure e prevenzione

Cosa è la difterite?

La difterite è un’infezione molto contagiosa causata dal batterio Corynebacterium diphtheriae e, in misura molto minore, da Corynebacterium ulcerans.

Pur localizzandosi nel naso, nelle tonsille, nell’ugola, l’infezione può diventare potenzialmente mortale a causa della tossina difterica che i batteri producono e che si diffonde, attraverso il sangue, in tutto l’organismo provocando gravi danni a organi vitali. Mentre i batteri rimangono localizzati nella sede dell’infezione, la tossina difterica che producono si diffonde, attraverso il sangue, in tutto l’organismo provocando gravi lesioni al cuore, al fegato, ai reni, alle ghiandole surrenali e al sistema nervoso periferico. Anche se l’infezione viene curata, i danni provocati al cuore possono essere causa di morte.

Quali sono i sintomi?

I sintomi della difterite in genere si manifestano da 2 a 5 giorni dopo l’infezione e possono includere:

membrana grigio biancastra che copre la gola e le tonsille (pseudomembrane)

mal di gola e raucedine

ghiandole gonfie (linfonodi ingrossati) nel collo

difficoltà nella respirazione e respiro accelerato

secrezione dal naso

febbre e brividi

grave stato di stanchezza generale

In alcune persone l’infezione può manifestarsi con disturbi lievi o addirittura assenti. Queste persone, inconsapevoli del loro stato di salute, sono “portatrici sane” e, al pari delle persone ammalate, possono diffondere l’infezione.

Chi è più a rischio?

Le persone a maggior rischio di contrarre la difterite sono:

bambini e adulti non vaccinati o che non abbiano vaccinazioni aggiornate

persone non vaccinate in viaggio in zone in cui la difterite è endemica, ad esempio Sud-Est asiatico, Africa, Brasile.

In Italia e in Europa in generale, i casi di difterite sono molto rari.

Come si previene: il vaccino

La difterite è prevenibile con un vaccino, sicuro ed efficace.

Il calendario vaccinale prevede la vaccinazione dei bambini nel primo anno di vita (ciclo di base a 3 dosi), utilizzando un vaccino combinato anche contro tetano e pertosse (DTaP pediatrico) e somministrato assieme a quelli contro l’epatite B, l’Haemophylus influenzae di tipo b, la polio (vaccino esavalente). È previsto un richiamo nel sesto e nel dodicesimo anno di vita. Successivamente è raccomandato un richiamo ogni 10 anni con la formulazione trivalente antidifterica, antitetanica, antipertosse per adulti (dTap).

La vaccinazione dTap è raccomandata alle donne ad ogni gravidanza, anche se sono state già vaccinate o sono in regola con i richiami decennali.

Vaccinazione per chi viaggia

La difterite è estremamente rara nei Paesi dove è diffuso l’uso della vaccinazione. Se si sta programmando un viaggio in una parte del mondo in cui la difterite è diffusa e se l’ultima vaccinazione effettuata risale a più di 10 anni prima, è bene sottoporsi a una dose di richiamo.

I luoghi considerati ad alto rischio possono variare nel tempo. Per informazioni aggiornate sull’area che si intende visitare è necessario consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri “Viaggiare Sicuri” al link: http://www.viaggiaresicuri.it/home .

Nessuna correlazione tra vaccino e autismo

La presenza di una possibile associazione causale tra vaccinazioni e autismo è stata estensivamente studiata e una revisione recente dell’OMS su 57 studi pubblicati dal 2010 al 2025 ha confermato l’assenza di una correlazione.

L’ipotesi che la vaccinazione antimorbillo-parotite e rosolia (MPR) in particolare possa essere associata ad autismo era stata sollevata negli anni Novanta da uno studio inglese pubblicato nel 1998 su The Lancet. L’ipotesi è stata successivamente valutata da numerosi studi condotti sia in Europa che negli Usa, ma nessuno di questi ha confermato che possa esserci una relazione causale tra vaccino MPR e autismo. Gli stessi autori dello studio inglese hanno successivamente ritirato le loro conclusioni e nel 2010 la rivista The Lancet, ha formalmente ritirato tale articolo.

Come si cura la difterite

La difterite è una malattia grave che va curata immediatamente con farmaci antibiotici che combattono la proliferazione dei batteri (quindi l’ulteriore produzione di tossina) e con la somministrazione di siero antidifterico. Il siero, contiene anticorpi contro la tossina difterica (antitossina) che la neutralizzano.

Per ricevere cure adeguate, i bambini e gli adulti con difterite spesso necessitano di un ricovero ospedaliero.

Istituto Superiore di Sanità