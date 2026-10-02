Affidata al CUS Milano Rugby l’area tra via Padova e via Tarabella

Milano, 02 ottobre 2026 – Una nuova casa per il rugby milanese. Il Comune ha formalmente consegnato al CUS Milano Rugby A.S.D. l’area sportiva compresa tra via Padova e via Tarabella, nel Municipio 2, per i prossimi 12 anni.

La concessione porta a compimento il percorso avviato con il riconoscimento, da parte della Giunta lo scorso maggio, dell’interesse pubblico della proposta presentata dal CUS Milano Rugby per l’ammodernamento, la riqualificazione e la gestione dello spazio. Il progetto è stato anche oggetto di avviso pubblico per verificare la presenza di eventuali proposte migliorative, che non sono però pervenute.

Il nuovo centro sportivo, di circa 12.200 metri quadrati, comprende già oggi un campo da rugby in erba naturale e aree verdi destinate agli allenamenti. Il progetto prevede la realizzazione di nuove strutture prefabbricate per spogliatoi, servizi, uffici e spazi multifunzionali, con interventi volti anche a garantire accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

Oltre alla dimensione sportiva, il progetto permette di ampliare anche la già forte funzione sociale delle attività del CUS Milano Rugby. La proposta prevede infatti attività rivolte in particolare a bambini, adolescenti e persone in condizioni di fragilità, coinvolgendo le realtà associative del territorio e favorendo l’accessibilità economica e sociale alla pratica sportiva.

Gli investimenti, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, saranno interamente a carico del concessionario per l’intera durata della concessione, pari a 12 anni.

La concessione costituisce infatti la prima applicazione da parte del Comune di Milano dell’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021, strumento che consente alle associazioni e società sportive senza fini di lucro di proporre interventi di rigenerazione e ammodernamento degli impianti pubblici privi di rilevanza economica, accompagnandoli con progetti di gestione orientati anche all’inclusione sociale e giovanile.

“Oggi – dichiara l’assessora allo Sport, Martina Riva – superiamo l’ultima curva per dare alla nostra città un nuovo impianto sportivo. Un luogo che non sia solo uno spazio dove giocare e allenarsi, ma un riferimento per il territorio, per i suoi giovani e le sue famiglie. Vediamo la fine di un percorso virtuoso, completato grazie alla serietà del CUS Rugby Milano, che permetterà di valorizzare un pezzo del patrimonio pubblico, mettendolo pienamente al servizio del quartiere e facendolo vivere con lo sport”.

“Questo spazio – sottolinea Sergio Vicinanza, presidente del CUS Milano Rugby – diventerà finalmente un vero impianto sportivo, e siamo molto felici e orgogliosi di essere i concessionari per i prossimi 12 anni. Il nostro impegno nei confronti del quartiere rimane forte e concreto. Ci conforta sapere che, una volta conclusi i lavori, potremo offrire strutture e servizi adeguati a tutte le persone che frequenteranno e vivranno questo impianto. Desidero ringraziare il Comune di Milano e tutte le istituzioni che nel tempo ci hanno accompagnati e che continueranno a essere al nostro fianco, con un supporto significativo anche nella realizzazione degli interventi programmati. Un ringraziamento particolare va a Mediobanca, che da anni ci sostiene supportando il Progetto Insieme, dedicato al quartiere di via Padova, al fondo Bagai, istituito presso la Fondazione di Comunità Milano, ad Algebris ETS e a CONAD Centro Nord”.