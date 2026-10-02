Al Vigorelli i Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo Paralimpico su Pista

Milano, 2 ottobre 2026 – Il grande ciclismo paralimpico è protagonista a Milano: domenica 4 ottobre il Velodromo Maspes-Vigorelli ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo Paralimpico su Pista 2026 – “Trofeo Feelmibike Milanosport”, appuntamento nazionale organizzato da Milanosport SSD S.p.A., con il supporto del Comitato Velodromo Vigorelli ASD e della Federazione Ciclistica Italiana, che sarà peraltro valida come selezione degli atleti che andranno a difendere la maglia azzurra nei prossimi Mondiali in Olanda.

Sulla storica pista di via Arona si confronteranno circa quaranta atlete e atleti provenienti da tutta Italia, tra cui sportivi che hanno già partecipato alle massime competizioni internazionali e vincitori di titoli italiani.

Il programma, riservato alle categorie paralimpiche maschili e femminili C1, C2, C3, C4, C5 e Tandem B, prevede prove individuali e in tandem nelle specialità dell’inseguimento e del chilometro con partenza da fermo, articolate tra qualificazioni e finali.

L’appuntamento del Vigorelli avrà inoltre un significato particolare in vista dei prossimi impegni internazionali: la competizione rappresenterà infatti un’importante occasione per il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di osservare e selezionare gli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali su pista in programma a fine ottobre nei Paesi Bassi.

Il ritrovo degli atleti è previsto alle ore 11.30, con inizio delle gare alle 13.30 e premiazione finale alle 17.45. L’ingresso è gratuito a partire dalle 13.

Il Velodromo Maspes-Vigorelli, luogo simbolo del ciclismo milanese e nazionale, torna così ad accogliere una competizione tricolore di alto livello, confermandosi uno spazio in cui convivono sport agonistico, pratica sportiva e apertura alla città.

“Siamo particolarmente orgogliosi – sottolinea Martina Riva, Assessora allo Sport del Comune di Milano – che il Vigorelli ospiti i Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo Paralimpico. Dopo i Giochi di Milano Cortina, vogliamo continuare a far vivere in città quella straordinaria eredità, portando lo sport paralimpico nei nostri impianti e dando sempre più spazio e visibilità alle sue atlete e ai suoi atleti. E credo sia particolarmente significativo farlo proprio al Vigorelli: un luogo simbolo della storia sportiva di Milano che vogliamo continui a essere sempre più vivo, aperto alla città e capace di ospitare, accanto alla pratica sportiva quotidiana, competizioni di livello nazionale e internazionale. Domenica sarà una giornata importante non solo per il ciclismo, ma per tutta la Milano dello sport: una città che vuole essere sempre più accessibile, inclusiva e capace di offrire a tutte e a tutti le stesse opportunità di praticare e vivere lo sport“.

“Ospitare i Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo Paralimpico su Pista al Velodromo Maspes-Vigorelli – dichiara Lorenzo Lamperti, Presidente e Direttore Generale di Milanosport – è per noi motivo di grande orgoglio. Milano accoglie una manifestazione di altissimo livello che porterà sulla storica pista del Vigorelli alcuni tra i migliori atleti e le migliori atlete del panorama nazionale. Questo appuntamento conferma la vocazione del Vigorelli come casa del ciclismo e luogo aperto a tutte le espressioni dello sport. Come Milanosport continuiamo a investire nella valorizzazione dei nostri impianti affinché siano sempre più inclusivi, accessibili e capaci di generare opportunità per la città, lavorando anche per ampliare l’offerta sportiva del Vigorelli e avvicinare un numero crescente di cittadini alla pratica del ciclismo“.

“Credo che non ci possa essere luogo migliore del Vigorelli per ospitare i Campionati Italiani di Paraciclismo su pista – afferma Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana -. La Federazione ha voluto accordare la propria fiducia a questo appuntamento, consapevole del suo valore agonistico e, allo stesso tempo, del significato sociale che il paraciclismo porta con sé. Lo sport, in occasioni come questa, esprime fino in fondo la propria capacità di creare opportunità, inclusione e partecipazione. Desidero ringraziare per questo Alfredo Zini e Milanosport per l’impegno che stanno dedicando anche al rilancio del Vigorelli. Parliamo di un impianto storico, uno dei luoghi simbolo del ciclismo italiano e internazionale, un autentico tempio delle due ruote che merita di tornare a vivere con continuità attraverso grandi manifestazioni, attività sportive e una presenza sempre più forte sul territorio. Eventi come questo rappresentano quindi qualcosa di più di un Campionato Italiano: contribuiscono a restituire al Vigorelli il ruolo che gli appartiene e, nello stesso tempo, valorizzano un movimento, quello paralimpico, che continua a offrire esempi straordinari di impegno, qualità sportiva e determinazione. A tutti i partecipanti va il mio più sincero augurio per una giornata di sport all’altezza della storia di questo luogo e dell’importanza delle maglie tricolori in palio“.

“Siamo onorati che i Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo Paralimpico su Pista entrino nel palinsesto di FEELMIBIKE – afferma Paolo Biffi, CEO di Feelmibike – e che lo facciano al Vigorelli, un luogo che racconta come pochi altri la storia della bici a Milano. Ringraziamo Milanosport, la Federazione Ciclistica Italiana e il Comitato Velodromo Vigorelli per averci voluto al loro fianco. Feelmibike è un evento diffuso, ma prima ancora è trasversale: una settimana per chiunque sia o si senta un ciclista, in cui la cultura della bici tiene insieme mobilità, community, città e sport”.

“Per il Comitato Velodromo Vigorelli, prima come movimento civico e successivamente come Associazione Sportiva Dilettantistica, questo evento rappresenta il coronamento di dieci anni di impegno e attività al Velodromo Vigorelli – dice Mattia Locatelli, Vicepresidente del Comitato Velodromo Vigorelli ASD – a partire dalla sua riapertura ai ciclisti il 1° ottobre 2016. In questi anni, il Vigorelli è stato una vera e propria culla del ciclismo: un luogo in cui si sono incontrate e formate generazioni di appassionati, dai ciclisti amatoriali ai giovani agonisti, fino agli atleti della Nazionale Italiana di ciclismo su pista. Ma soprattutto è stato il posto dove tanti bambini hanno mosso le loro prime pedalate, avvicinandosi a uno sport ricco di storia e valori. Ci auguriamo che un evento di tale rilievo contribuisca a riportare l’attenzione della città di Milano su un luogo simbolo che ha scritto pagine fondamentali della storia del ciclismo e che, oggi più che mai, è chiamato a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nel futuro dello sport milanese“.

La competizione è inserita nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana come gara nazionale di ciclismo paralimpico su pista e rientra nel palinsesto di Feelmibike 2026, la settimana dedicata alla bicicletta in programma a Milano dal 3 all’11 ottobre.