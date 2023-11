Milano Aiuta – Inverno 2023 è il servizio che il Comune di Milano offre a persone senza dimora per affrontare il periodo invernale e le temperature rigide.

Dal 27 novembre 2023 al 17 marzo 2024 è previsto un graduale ampliamento dei posti letto, in orario notturno, all’interno delle strutture appartenenti all’Amministrazione Comunale e di quelle messe a disposizione da Enti del Terzo Settore.

Il servizio prevede, inoltre, il potenziamento delle Unità Mobili, altri servizi accessori ed iniziative, consultabili nelle seguenti sezioni di interesse.

Il Comune lavora al potenziamento dei posti letto disponibili e chiede a cittadini e operatori di attivarsi per segnalare le persone fragili in stato di necessità che vivono in strada.

Il numero per le segnalazioni è lo 02 884.47646 – attivo h24

Per accedere alle strutture è necessario uno screening medico con Test Mantoux e visita medica generale, a cura dei Medici Volontari Italiani: per effettuare le viste, che saranno svolte a partire dal 20 novembre, è necessario prendere appuntamento presso il Centro Sammartini.

Il Centro Sammartini è situato in Via Sammartini, 120.

Orario di servizio:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

mercoledì dalle 14:00 alle 18:00.

Il Centro sarà chiuso nelle giornate di sabato, domenica e nei seguenti giorni festivi:

1 gennaio

6 gennaio

25 dicembre

In occasione di Milano Aiuta – Inverno 2023, dal 27 novembre 2023 al 17 marzo 2024 il Centro Sammartini, in via straordinaria, sarà operativo anche nelle giornate di sabato e domenica, escluse le festività sopra indicate.

Docce pubbliche comunali

Le docce pubbliche ad uso gratuito sono destinate a persone in difficoltà per particolari condizioni personali o abitative.

Il servizio offre la una piccola fornitura di shampoo, bagnoschiuma e asciugamano, oltre che un piccolo guardaroba destinato alle donne.

Docce pubbliche

via Anselmo da Baggio, 50 – Municipio 7

via Pucci 3 – chiuse per lavori di ristrutturazione.

Basta presentarsi alle docce nei seguenti orari: dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato. Sono escluse le domeniche e le festività nazionali.

L’accesso è libero. Non occorre prenotazione.

Raccolta indumenti per i senza dimora

Nell’ambito delle azioni dedicate a Milano Aiuta – Inverno 2023 il Comune di Milano ha organizzato, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore, una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora, aperta a tutti i cittadini e le cittadine.

L’iniziativa si è svolta domenica 19 novembre, in otto diversi punti della città.

I cittadini e le cittadine hanno aderito all’invito del Comune e delle associazioni del Terzo Settore che hanno allestito i banchetti di ritiro, donando giacche, cappotti, pantaloni, scarpe e altri indumenti invernali di grande qualità.

In totale sono stati raccolti circa 1.850 tra scatoloni e sacchi.

Gli indumenti raccolti saranno distribuiti tra le strutture di accoglienza presenti sul territorio e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata, che li utilizzeranno per gli ospiti dei centri diurni, delle mense, per chi non ha una casa e in tutte le possibili situazioni di bisogno.